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49 минут назад
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15-летний боксер помещен под домашний арест

Такую меру пресечения по ходатайству следствия ему избрал суд.

15-летний подросток, обвиняемый в ограблении 14-летнего парня, помещен под домашний арест на время следствия, сообщает областное управление Следственного комитета. Напомним, юноше инкриминируется п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с угрозой применения насили).
 
«По данным следствия, днём 1 мая 2024 года подозреваемый, находясь на стадионе Военного городка в Липецке, угрожая применением насилия, в присутствии сверстников похитил у 14-летнего подростка 3 тыс. рублей. В результате противоправных действий несовершеннолетнему причинён моральный и имущественный вред», — сообщал ранее следком. 
 
Внимание на подростка правоохранительные органы обратили после публикации в Telegram-каналах нескольких видео с его участием. На записях юноша, которого назвали боксером, участвует в нескольких избиениях. Одна из записей была сделана как раз на стадионе военного городка «Авиатор».

«В Липецке (...) организовал многонациональную банду, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков. На странице ВК бандитский контент. Запрещённая символика, блатные песни, оружие. (…) занимается боксом, чтобы использовать спортивные навыки в преступных целях. Свои похождения участники банды снимают на видео. Как видим, (…) успешно внедряет бандитский образ жизни среди местных подростков», — говорилось в публикации.

подростки
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
житель
7 минут назад
Почему домашний арест? Он прав оказался, когда выложил видео со словами что ему ничего не будет?
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Правда
14 минут назад
Ещё и тренера наказать,чтоб объяснял и выгонял отморозков из секции
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Я
15 минут назад
Это что за наказание дом.арест,в тюрьму его
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Сосед
16 минут назад
Зло должно быть строго заказано
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Ау
17 минут назад
Только в колонию
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Грязинец
17 минут назад
Удивительно. Грабёж с применением насилия, и домашний арест?! Удивительно... значит гражданин не сядет совсем.
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Бывалый
22 минуты назад
На зоне этот боксёр будет сидеть под шконкой если будет так себя вести !
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Оля
24 минуты назад
Короче эту сволочь родители от мазали
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Женя
28 минут назад
его место только на зоне
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Макс
29 минут назад
На нары его вот и всё
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