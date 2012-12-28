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Происшествия
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49 минут назад
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15-летний боксер помещен под домашний арест
Такую меру пресечения по ходатайству следствия ему избрал суд.
«По данным следствия, днём 1 мая 2024 года подозреваемый, находясь на стадионе Военного городка в Липецке, угрожая применением насилия, в присутствии сверстников похитил у 14-летнего подростка 3 тыс. рублей. В результате противоправных действий несовершеннолетнему причинён моральный и имущественный вред», — сообщал ранее следком.
Внимание на подростка правоохранительные органы обратили после публикации в Telegram-каналах нескольких видео с его участием. На записях юноша, которого назвали боксером, участвует в нескольких избиениях. Одна из записей была сделана как раз на стадионе военного городка «Авиатор».
«В Липецке (...) организовал многонациональную банду, чтобы избивать и вымогать деньги у подростков. На странице ВК бандитский контент. Запрещённая символика, блатные песни, оружие. (…) занимается боксом, чтобы использовать спортивные навыки в преступных целях. Свои похождения участники банды снимают на видео. Как видим, (…) успешно внедряет бандитский образ жизни среди местных подростков», — говорилось в публикации.
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