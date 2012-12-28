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14 минут назад
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Ничего святого: 39-летняя женщина обокрала мать

И получила год условного срока. Кроме того, у женщины конфискован дорогой телефон как орудие преступления.

39-летняя жительница Задонского района получила год условного срока с таким же испытательным за кражу 66 000 рублей с банковского счёта своей матери.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в сентябре прошлого года женщина незаконно получила доступ к банковскому счёту матери, перевела 66 000 рублей на свою карту и потом потратила их на личные нужды.

Кроме того, по решению суда у дочери конфискован дорогостоящий телефон, который она использовала для совершения преступления.
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Комментарии (1)

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Молодуха
4 минуты назад
Молюсь на своих родных, они мне последнее отдадут. Мамуля, папуля, бабулечки и дедушка! Лучшие мои! Они даже обижаются, когда не беру у них. Поэтому мне дико от новости.
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