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14 минут назад
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Ничего святого: 39-летняя женщина обокрала мать
И получила год условного срока. Кроме того, у женщины конфискован дорогой телефон как орудие преступления.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в сентябре прошлого года женщина незаконно получила доступ к банковскому счёту матери, перевела 66 000 рублей на свою карту и потом потратила их на личные нужды.
Кроме того, по решению суда у дочери конфискован дорогостоящий телефон, который она использовала для совершения преступления.
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