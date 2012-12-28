Ничего святого: 39-летняя женщина обокрала мать

И получила год условного срока. Кроме того, у женщины конфискован дорогой телефон как орудие преступления.

39-летняя жительница Задонского района получила год условного срока с таким же испытательным за кражу 66 000 рублей с банковского счёта своей матери.По данным пресс-службы областной прокуратуры, в сентябре прошлого года женщина незаконно получила доступ к банковскому счёту матери, перевела 66 000 рублей на свою карту и потом потратила их на личные нужды.Кроме того, по решению суда у дочери конфискован дорогостоящий телефон, который она использовала для совершения преступления.