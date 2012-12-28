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В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Общество
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57 минут назад
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Игорь Артамонов будет информировать липчан только о красном уровне
Остальные уровни останутся в каналах 112 и МЧС.
При этом каналы 112 и МЧС продолжат привычное информирование о желтом уровне опасности.
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