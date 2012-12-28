Игорь Артамонов будет информировать липчан только о красном уровне

Остальные уровни останутся в каналах 112 и МЧС.

Губернатор Игорь Артамонов изменил формат информирования липчан о воздушной опасности. Теперь в соцсетях он будет сообщать только о введении/отмене красного уровня опасности.При этом каналы 112 и МЧС продолжат привычное информирование о желтом уровне опасности.