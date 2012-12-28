В ЕДС начали принимать сообщения о нелегальной торговле бензином

Телефон 8 800 450-48-48.

Сообщения о нелегальной торговле бензином начала принимать липецкая ЕДС, об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Речь идёт о случаях, когда бензин разливают в канистры или баки в обход установленных правил или продают с рук.Звонить можно круглосуточно по номеру: 8-800-450-48-48.Напомним, сегодня в Липецкой области ввели особый порядок отпуска бензина — не больше 30 литров на один автомобиль. В канистры и любую другую тару топливо не отпускается. Дизель продается без ограничений.«Стоит помнить: покупка топлива с рук не гарантирует его качества и соответствия стандартам. Перевозка значительного количества бензина в багажниках и кузовах автомобилей, не предназначенных для этого, влечёт административную ответственность», — добавили в ведомстве.