В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Общество
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31 минуту назад
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В ЕДС начали принимать сообщения о нелегальной торговле бензином
Телефон 8 800 450-48-48.
Звонить можно круглосуточно по номеру: 8-800-450-48-48.
Напомним, сегодня в Липецкой области ввели особый порядок отпуска бензина — не больше 30 литров на один автомобиль. В канистры и любую другую тару топливо не отпускается. Дизель продается без ограничений.
«Стоит помнить: покупка топлива с рук не гарантирует его качества и соответствия стандартам. Перевозка значительного количества бензина в багажниках и кузовах автомобилей, не предназначенных для этого, влечёт административную ответственность», — добавили в ведомстве.
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