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В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Общество
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сегодня, 13:24
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В Липецке двое мужчин забили до смерти товарища во время пьяной ссоры
Пьянка происходила белым днем 22 июня.
По версии следствия, 22 июня во время совместного употребления алкоголя, между собутыльниками вспыхнул конфликт, переросший в избиение: двое мужчин 41 и 42 лет нанесли своему приятелю множественные удары ногами и руками по голове и туловищу. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь — травмы оказались смертельными.
Собутыльников задержали сотрудники регионального СК, сейчас решается вопрос об аресте. Следствие уже назначило комплекс экспертиз и продолжает собирать доказательства, чтобы восстановить полную картину произошедшего.
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