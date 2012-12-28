В Липецке двое мужчин забили до смерти товарища во время пьяной ссоры

Пьянка происходила белым днем 22 июня.

СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели 48-летнего горожанина.По версии следствия, 22 июня во время совместного употребления алкоголя, между собутыльниками вспыхнул конфликт, переросший в избиение: двое мужчин 41 и 42 лет нанесли своему приятелю множественные удары ногами и руками по голове и туловищу. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь — травмы оказались смертельными.Собутыльников задержали сотрудники регионального СК, сейчас решается вопрос об аресте. Следствие уже назначило комплекс экспертиз и продолжает собирать доказательства, чтобы восстановить полную картину произошедшего.