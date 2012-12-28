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сегодня, 13:24
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В Липецке двое мужчин забили до смерти товарища во время пьяной ссоры

Пьянка происходила белым днем 22 июня.

СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели 48-летнего горожанина.

По версии следствия, 22 июня во время совместного употребления алкоголя, между собутыльниками вспыхнул конфликт, переросший в избиение: двое мужчин 41 и 42 лет нанесли своему приятелю множественные удары ногами и руками по голове и туловищу. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь — травмы оказались смертельными.

Собутыльников задержали сотрудники регионального СК, сейчас решается вопрос об аресте. Следствие уже назначило комплекс экспертиз и продолжает собирать доказательства, чтобы восстановить полную картину произошедшего.
убийство
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Савелий
8 минут назад
Видимо не сошлись в причинах нападения фашистов на СССР.
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Экскурс в историю
50 минут назад
Лет этак через 50 поднимут подшивку новостей города и сделают вывод, что новость об убийстве собутыльника была одной из главных новостей.
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Пенсионерка
сегодня, 13:37
Это помнящие или непомнящие?
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Наркотики
сегодня, 13:34
под запретом, а в этом случае пойло не хуже наркоты, по результатам, ну честно?
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