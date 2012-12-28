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Общество
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сегодня, 16:34
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Водолазки и блузки без штрихкодов отправили на уничтожение
Липецкого предпринимателя оштрафовали и изъяли у него женскую одежду без маркировки.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, три месяца назад — в марте этого года в магазин наведались с проверкой сотрудники Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и обнаружили там в женскую одежду на общую сумму 24,6 тысячи рублей, на которой отсутствовала маркировка средствами идентификации (в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix), нанесённая на потребительскую упаковку или этикетку. А на имеющейся маркировке не была указана обязательная информация для потребителя: наименование товара, дата изготовления, а также юридический адрес изготовителя, продавца или уполномоченного лица.
В результате были изъяты три женских водолазки — синяя, зелёная и коричневая, две блузки — розовая и белая, по одному лонгсливу, кружевному топу и тунике. Теперь всё это подлежит уничтожению.
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