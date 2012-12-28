Водолазки и блузки без штрихкодов отправили на уничтожение

Липецкого предпринимателя оштрафовали и изъяли у него женскую одежду без маркировки.

Собственника магазина в Липецке признали виновным в реализации немаркированной одежды: оштрафовали на 5 000 рублей и изъяли восемь единиц женской одежды без маркировки. Предпринимателя привлекли к административной ответственности по части второй статьи 15.12 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за продажу, а также хранение, перевозку или приобретение для сбыта товаров без обязательной маркировки. А вот уже больше года — с 1 марта 2025 года участники оборота товаров лёгкой промышленности обязаны вносить в информационную систему мониторинга сведения о маркировке своей продукции.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, три месяца назад — в марте этого года в магазин наведались с проверкой сотрудники Управления Роспотребнадзора по Липецкой области и обнаружили там в женскую одежду на общую сумму 24,6 тысячи рублей, на которой отсутствовала маркировка средствами идентификации (в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix), нанесённая на потребительскую упаковку или этикетку. А на имеющейся маркировке не была указана обязательная информация для потребителя: наименование товара, дата изготовления, а также юридический адрес изготовителя, продавца или уполномоченного лица.В результате были изъяты три женских водолазки — синяя, зелёная и коричневая, две блузки — розовая и белая, по одному лонгсливу, кружевному топу и тунике. Теперь всё это подлежит уничтожению.