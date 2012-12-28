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588
39 минут назад
6

Главе Липецка понадобился еще один заместитель

Это необходимо для улучшения эффективной деятельности городской администрации.

28 мая комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета рассмотрит предложение главы города об увеличении до семи числа ее заместителей.

Сейчас в городской администрации шесть вице-мэров. Предполагается, что седьмой будет курировать департамент развития территории и два управления: внутренней политики, а также муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий.

Годовое денежное содержание еще одного вице-мэра обойдется в 1,5 млн рублей.

Примечательно, что правительство области еще в 2022 году обсчитало фонд оплаты труда заместителей главы города в количестве не более четырех человек.

Если говорить о соседях Липецка по Центральному Черноземью, то у мэров Орла и Тамбова — по пять заместителей, у мэров Воронежа и Белгорода — по восемь. Четыре у главы администрации Тулы.

Стоит ли рассматривать увеличения количества вице-мэров в неопределенной ситуации с выборами главы города? До конца срока подачи документов в горсовет от кандидатов на эту осталось всего 10 дней, но ни один из претендентов на должность еще не заявился.

— Это решение — седьмой вице-мэр — давно обсуждалось в городской администрации. Очевидно, эта должность необходима главе города, кто бы им не был, так как подразумевает усиление точеной, на местах, работы с горожанами, — так ответил на вопрос GOROD48 о преждевременности изменения штатного расписания мэрии первый вице-спикер Липецкого горсовета Борис Понаморев.
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администрация Липецка
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Липа
11 минут назад
Не колличество нужно увеличивать, а повышать качество управленцев. Учить как котят. Сидеть в кабинетах да лить воду на мельницу - но выхлоп пустой может любой . Работать не пробовали?
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Вася
13 минут назад
А лучше пятьдесят заместителей. И каждому заместителю по два заместителя. Ух, эффективность будет.
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+
2 минуты назад
Да так в принципе и есть. Зам подзам подзама. Кто своего посадил на пилораму тому и повезло. Сами себе должности рисуют из 10 слов. Одни департаменты и управления и везде 100500 кабинетов. Зато город в грязи зарос. На остановках валяются стаканчики, окурки, баклажки. Не город,а свалка!
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Липчанка
18 минут назад
Очень много людей рукамиводящих. А вот специалистов - нет, от слова. Совсем!!! Сокращать надо нахлебников. Даже не понятно определение - для чего нужен этот заместитель. Друг за другом проверять? Трутни!
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Good's
22 минуты назад
Маловато будет
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Вообще то
24 минуты назад
Семь маловато, нужно хотя бы десять. Тогда будет работа более эффективной.
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