Главе Липецка понадобился еще один заместитель

Это необходимо для улучшения эффективной деятельности городской администрации.

28 мая комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета рассмотрит предложение главы города об увеличении до семи числа ее заместителей.Сейчас в городской администрации шесть вице-мэров. Предполагается, что седьмой будет курировать департамент развития территории и два управления: внутренней политики, а также муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий.Годовое денежное содержание еще одного вице-мэра обойдется в 1,5 млн рублей.Примечательно, что правительство области еще в 2022 году обсчитало фонд оплаты труда заместителей главы города в количестве не более четырех человек.Если говорить о соседях Липецка по Центральному Черноземью, то у мэров Орла и Тамбова — по пять заместителей, у мэров Воронежа и Белгорода — по восемь. Четыре у главы администрации Тулы.Стоит ли рассматривать увеличения количества вице-мэров в неопределенной ситуации с выборами главы города? До конца срока подачи документов в горсовет от кандидатов на эту осталось всего 10 дней, но ни один из претендентов на должность еще не заявился.— Это решение — седьмой вице-мэр — давно обсуждалось в городской администрации. Очевидно, эта должность необходима главе города, кто бы им не был, так как подразумевает усиление точеной, на местах, работы с горожанами, — так ответил на вопрос GOROD48 о преждевременности изменения штатного расписания мэрии первый вице-спикер Липецкого горсовета Борис Понаморев.