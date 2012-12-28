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Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
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Общество
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39 минут назад
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Главе Липецка понадобился еще один заместитель
Это необходимо для улучшения эффективной деятельности городской администрации.
Сейчас в городской администрации шесть вице-мэров. Предполагается, что седьмой будет курировать департамент развития территории и два управления: внутренней политики, а также муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий.
Годовое денежное содержание еще одного вице-мэра обойдется в 1,5 млн рублей.
Примечательно, что правительство области еще в 2022 году обсчитало фонд оплаты труда заместителей главы города в количестве не более четырех человек.
Если говорить о соседях Липецка по Центральному Черноземью, то у мэров Орла и Тамбова — по пять заместителей, у мэров Воронежа и Белгорода — по восемь. Четыре у главы администрации Тулы.
Стоит ли рассматривать увеличения количества вице-мэров в неопределенной ситуации с выборами главы города? До конца срока подачи документов в горсовет от кандидатов на эту осталось всего 10 дней, но ни один из претендентов на должность еще не заявился.
— Это решение — седьмой вице-мэр — давно обсуждалось в городской администрации. Очевидно, эта должность необходима главе города, кто бы им не был, так как подразумевает усиление точеной, на местах, работы с горожанами, — так ответил на вопрос GOROD48 о преждевременности изменения штатного расписания мэрии первый вице-спикер Липецкого горсовета Борис Понаморев.
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