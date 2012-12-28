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60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
Происшествия
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
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Долгую драку на Соколе снял очевидец
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Происшествия
744
41 минуту назад
4

Долгую драку на Соколе снял очевидец

Две пары что-то делили полтора часа

Поздно вечером 26 мая на улице 40 лет Октября произошла драка. Вот как описывает произошедшее очевидец:

«Примерно в 22.30 возле113-й аптеки произошла драка. Две пары что-то не поделили между собой. Всё это в присутствии маленького ребёнка. Тело в чёрной одежде было крайне агрессивно. Попутно пристав к группе молодых людей, получил от них, вернулся к своему главному спарринг-партнеру. И всё бы не беда, но продолжалась эта эпопея примерно до 0 часов, затем они удалились в сторону парка…»
драка
Сокол
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Папа шестерых детей
5 минут назад
Сокол это город ? Непонятно где это !
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А шо
8 минут назад
ППС у Вас ныма?
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Опять
14 минут назад
Отдел -5 всё проспал,а ведь это рядом.
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Папа шестерых детей
17 минут назад
Сокол это город ? Непонятно где это !
Ответить
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