Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Происшествия
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41 минуту назад
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Долгую драку на Соколе снял очевидец
Две пары что-то делили полтора часа
«Примерно в 22.30 возле113-й аптеки произошла драка. Две пары что-то не поделили между собой. Всё это в присутствии маленького ребёнка. Тело в чёрной одежде было крайне агрессивно. Попутно пристав к группе молодых людей, получил от них, вернулся к своему главному спарринг-партнеру. И всё бы не беда, но продолжалась эта эпопея примерно до 0 часов, затем они удалились в сторону парка…»
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