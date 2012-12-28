В районах Дикого и Тракторного частично отключат холодную воду

25 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресам: улица Космонавтов, 38, улица Володарского, 25, улица Волгоградская. Без холодной воды временно останутся жители 16 улиц части Тракторного, Дикого, центра, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 38 по улице Космонавтов, № 1а в переулке Вишневом, №№ 18 корп. 1, 18 корп. 3 по улице Ленинградской, № вл. 17а корп. 1 по улице Волгоградской, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Донской, Гвардейской, Степной, Лазо, Станиславского, Волгоградской, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.