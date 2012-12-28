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В районах Дикого и Тракторного частично отключат холодную воду
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сегодня, 17:40

В районах Дикого и Тракторного частично отключат холодную воду

25 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресам: улица Космонавтов, 38, улица Володарского, 25, улица Волгоградская. Без холодной воды временно останутся жители 16 улиц части Тракторного, Дикого, центра, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 38 по улице Космонавтов, № 1а в переулке Вишневом, №№ 18 корп. 1, 18 корп. 3 по улице Ленинградской, № вл. 17а корп. 1 по улице Волгоградской, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Донской, Гвардейской, Степной, Лазо, Станиславского, Волгоградской, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
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