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Общество
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сегодня, 17:40
В районах Дикого и Тракторного частично отключат холодную воду
25 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресам: улица Космонавтов, 38, улица Володарского, 25, улица Волгоградская. Без холодной воды временно останутся жители 16 улиц части Тракторного, Дикого, центра, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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