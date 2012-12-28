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сегодня, 18:57
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«Металлург» надеется на помощь темнокожего форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку

Непростой вопрос будет решаться завтра.

Завтра Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит эпизоды с участием игроков «Металлурга» Ильнура Бадртдинова и Алексея Скворцова, заработавших удаления в прошлой игре на выезде с раменским «Сатурном».

Красная карточка Бадртдинова не вызывает сомнений – классический фол последней надежды, но и наказание за такое нарушение не бывает строгим – обычно один матч дисквалификации.

А вот со Скворцовым сложнее. В пылу борьбы Алексей попал ногой в живот темнокожему защитнику хозяев Богдану Мацоле. На видеоповторе видно, что липецкий нападающий в последний момент осознал, что может нанести травму сопернику и начал убирать ногу согнув её в колене. Тем не менее, удар пусть и по касательной, но случился.


Красная карточка Скворцову

Главный тренер «Металлурга» Сергей Хрипунков на пресс-конференции высказал мысль, что Скворцов не собирался умышленно играть грубо, а вся его вина состоит в безрассудной игре, за что положено лишь предупреждение. Иного мнения придерживался судья Александр Риб из Барнаула, который предъявил липчанину красную карточку, а в протоколе игры сделал запись «серьезное нарушение правил». Скворцову может грозить отстранение от матчей на срок от 2 до 5 игр.

Липецкий «Металлург» направил в КДК письменное изложение своей позиции и ходатайство об отмене красной карточки Скворцова. Практика показывает, что скорее всего, решение арбитра оставят в силе, но срок дисквалификации футболиста можно сократить.

В качестве одного из своих аргументов «Металлург» предоставил видеозапись игрового эпизода из недавнего матча чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Ирана (0:0), в котором таранный бельгийский нападающий знаменитый чемпион Англии Ромелу Лукаку ногой врезается в корпус иранского вратаря. При этом в отличие от Скворцова бельгиец не особо пытается уйти от столкновения, но видит перед собой лишь карточку жёлтого цвета. «Металлург» надеется, что пример «мундиаля» убедит отечественных экспортом в том, что Рид немного переборщил с решением в Егорьевск. Поможет?


Эпизод с нарушением Лукаку

Напомним, что вдевятером липчане на последних минутах проиграли «Сатурну» – 0:1, хотя даже в двойном меньшинстве имели все шансы вырвать победу.

«Металлург» идёт на 4-м месте в своей подгруппе, следующий матч проводит дома в субботу, 27 июня со столичной «Родиной-3», начало в 16:00.
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Ваш тренер
3 минуты назад
Надо бразильца Алебардо купить в Омске, с ним точно первыми будем!!!
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СССР
35 минут назад
что творится, бардак везде
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заяц
41 минуту назад
Хрипунков сказал что осенью посмотрим где будет металлург а где тамбов
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Лиса из парка
49 минут назад
Кто победит на чемпионате мира вот вопрос
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Думаю
сегодня, 19:42
Первыми все равно не будем...
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