«Металлург» надеется на помощь темнокожего форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку

Непростой вопрос будет решаться завтра.

А вот со Скворцовым сложнее. В пылу борьбы Алексей попал ногой в живот темнокожему защитнику хозяев Богдану Мацоле. На видеоповторе видно, что липецкий нападающий в последний момент осознал, что может нанести травму сопернику и начал убирать ногу согнув её в колене. Тем не менее, удар пусть и по касательной, но случился.









Красная карточка Скворцову

В качестве одного из своих аргументов «Металлург» предоставил видеозапись игрового эпизода из недавнего матча чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Ирана (0:0), в котором таранный бельгийский нападающий знаменитый чемпион Англии Ромелу Лукаку ногой врезается в корпус иранского вратаря. При этом в отличие от Скворцова бельгиец не особо пытается уйти от столкновения, но видит перед собой лишь карточку жёлтого цвета. «Металлург» надеется, что пример «мундиаля» убедит отечественных экспортом в том, что Рид немного переборщил с решением в Егорьевск. Поможет?









Эпизод с нарушением Лукаку