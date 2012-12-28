В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Происшествия
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сегодня, 22:13
В Добровском округе утонул мужчина
Трагедия произошла на реке Воронеж у села Панино.
Силы МЧС, полицейские, врачи и специалисты областной поисково-спасательной станции незамедлительно выдвинулись по указанным координатам. Прибывшие на место спасатели достали утонувшего из воды.
В настоящий момент выясняются все детали случившегося и причины, приведшие к трагедии.
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