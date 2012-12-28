В Добровском округе утонул мужчина

Трагедия произошла на реке Воронеж у села Панино.

Вечером 24 июня оперативные службы Липецкой области получили сигнал о возможной гибели мужчины на водоёме в селе Панино, в месте не предназначенном и не оборудованном для купания.Силы МЧС, полицейские, врачи и специалисты областной поисково-спасательной станции незамедлительно выдвинулись по указанным координатам. Прибывшие на место спасатели достали утонувшего из воды.В настоящий момент выясняются все детали случившегося и причины, приведшие к трагедии.