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Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
Происшествия
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37 минут назад
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Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
Речь идет о драке, которая вспыхнула вечером 23 мая у чайханы на улице Циолковского.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщил сегодня СК РФ.
Речь идет о драке, которая вспыхнула вечером 23 мая на улице Циолковского. Как рассказали ее участники — представители общественных объединений «Полк» и «Северный человек. Липецк» — Даниил Бусловский, и Александр Беленко, из чайханы возле которой они разговаривали, вышли четверо мужчин и стали требовать отвезти их по домам. Видимо, они перепутали общественников с таксистами. Затем завязалась драка, ее инициаторами общественники называют противную сторону. Беленко и Бусловский, оба спортсмены, обратили двух нападавших в бегство, а оставшихся удерживали до приезда полиции.
В полиции Бусловский и Беленко написали соответствующие заявления. Во время драки Александр Беленко сломал палец ноги.
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