Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Мошенники оформили на молодых супругов из Усманского района кредитов почти на 6 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Происшествия
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45 минут назад
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Ночью в Липецке объявляли «желтый уровень» воздушной опасности
Предупреждение действовало около 3 часов
В 06.16 воздушная тревога отменена.
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