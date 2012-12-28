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60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
Происшествия
В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками
Происшествия
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
Погода в Липецке
В селе Большая Поляна сгорел автомобиль
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705
45 минут назад
1

Ночью в Липецке объявляли «желтый уровень» воздушной опасности

Предупреждение действовало около 3 часов

Сегодня ночью, в 03.21, экстренные службы города объявляли «желтый уровень» тревоги. Существовала опасность проникновения в воздушное пространство региона БПЛ.

В 06.16 воздушная тревога отменена.
тревога
желтый уровнеь
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23 минуты назад
Кому и для чего обьявляли?
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