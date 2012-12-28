Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в Липецке объявляли «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
Долгую драку на Соколе снял очевидец
Происшествия
Плюс два рубля: в Липецке повысят плату за проезд в общественном транспорте
Общество
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Общество
Главе Липецка понадобился еще один заместитель
Общество
В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками
Происшествия
В Данковском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением
Происшествия
Два мотоциклиста погибли на дорогах области за выходные дни
Происшествия
23-летний шиномонтажник обокрал работодателя через 17 дней после устройства на работу
Происшествия
15-летний боксер помещен под домашний арест
Происшествия
Читать все
Плюс два рубля: в Липецке повысят плату за проезд в общественном транспорте
Общество
15-летний боксер помещен под домашний арест
Происшествия
Липчанин потратил деньги знакомой на спортивные ставки
Происшествия
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
Происшествия
Шествие пограничников вызовет остановку транспорта
Общество
В Липецке эвакуировали ТЦ «Европа» на Стаханова
Происшествия
Игорь Артамонов: «Достижений у нас много, вызовов еще больше»
Общество
Пошла жара: завтра Липецкой в области до +29
Погода в Липецке
Полицейские просят помощи в опознании скелетированного трупа мужчины
Происшествия
Уголовное дело в отношении предполагаемого наркозакладчика из Рязани передано в суд
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
113
19 минут назад

Пошла жара: завтра Липецкой в области до +29

В ближайшие трое суток на территории области преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 2-3 градуса  выше  климатической  нормы. Об этом говорится в трехдневном прогнозе регионального гидрометцентра. 

В Липецкой области 28 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти — ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем от +24 до +29 градусов.

В Липецке завтра преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти — ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, Днем от +26 до +28 градусов.

За 115-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке день 28 мая стал самым теплым в 1924 году — 33 градуса тепла. Самым холодным этот день был в 1975 году, тогда в городе стоял мороз в 1 градус.

жара
0
1
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru