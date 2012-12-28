Пошла жара: завтра Липецкой в области до +29

В ближайшие трое суток на территории области преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. Об этом говорится в трехдневном прогнозе регионального гидрометцентра.В Липецкой области 28 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти — ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем от +24 до +29 градусов.В Липецке завтра преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти — ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, Днем от +26 до +28 градусов.За 115-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке день 28 мая стал самым теплым в 1924 году — 33 градуса тепла. Самым холодным этот день был в 1975 году, тогда в городе стоял мороз в 1 градус.