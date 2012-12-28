Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
Погода в Липецке
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19 минут назад
Пошла жара: завтра Липецкой в области до +29
В Липецкой области 28 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти — ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем от +24 до +29 градусов.
В Липецке завтра преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти — ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, Днем от +26 до +28 градусов.
За 115-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке день 28 мая стал самым теплым в 1924 году — 33 градуса тепла. Самым холодным этот день был в 1975 году, тогда в городе стоял мороз в 1 градус.
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