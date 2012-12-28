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Общество
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56 минут назад
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На Соколе расстреляли двух собак. Одна из них была в ошейнике
Полиция проверяет информацию об этом инциденте.
«Сегодня на Соколе где старая автостанция за «Попутчиком» какой то нелюдь стрелял в собак. Пострадали две, одна убита, вторая ранена. Убита домашняя овчарка с ошейником, ее хозяйка пришла, сказала заберет и похоронит. Вторая собачка ранена, тащит заднюю часть, встать не может. Два молодых человека помогли отнести песика в ветклинику, там врач сказал, что стреляли из травмата, пуля прошла навылет. Псу сделали рентген, но на нем ничего не видно что с позвоночником. Надо делать МРТ. Срочно нужна помощь раненой собачке. Машиной, руками, оплатой приема и МРТ. Создана группа помощи в Макс. Присоединяйтесь.
Или пишите автору в личку. Также ищем свидетелей происшедшего. Готовим коллективное заявление в полицию. Сегодня собаки, а завтра кто? Может есть у кого то записи с камер или регистратора. Откликнетесь, пожалуйста».
Под этой новостью появилось к полудню сегодняшнего дня более 60 комментариев. И не все их них были криками о помощи.
«Эти псины ходят там стаями и днем, и ночью, без ошейников, без намордников, и естественно проявляют агрессию: много раз приходилось отбиваться от них. Скорее всего кто-то сам себя спасал от этих волчар (они оч крупные). Если собаколюбам так неймется — берите их к себе домой и содержите по закону, а это постоянное нытье про бедных собачек вызывает в обществе недоумение и раздражение. P.S. я сам люблю животных, много лет назад зимой спас из снежного завала дворняжку щенка и он жил у меня, а еще помогал хозяину умирающей овчарки, возил их, бросив все дела до реанимации», — написал Николай Сапронов.
«Вот и я подумала, а почему нет мысли у защитников, что эти собаки кошмарили людей, отлова нет, помощи от нужных организаций ноль. Вот человек и решил вопрос, как смог. Кардинально, но решил. У меня 4 собаки и 3 кота, но мои собаки по улицам не таскаются. И в принципе, за 10 лет(старшему азиату столько), никто из собак ни разу не сбежал из дома и с поводка на прогулке. Я вообще не понимаю вот этого: сбежала собака. Это полностью ответственность хозяина», — подхватила тему Vera Nikolaevna.
«Скорее всего так и есть, потому что собаки большие и агрессивные По частному сектору они бегают постоянно. И действительно страшно ходить, дети едут на самокатах или велосипеде, а они кидаются. Для того что бы решить проблему с бездомными животными надо начинать с нерадивых хозяев, как собаки попадают на улицу их выбрасывают вот и надо штрафовать таких хозяев», — это уже Жанна Ли.
GOROD48 обратился за комментариями в УМВД РФ по Липецкой области. Нам ответили, что четвертый отдел полиции городского управления МВД организовал проведение проверки информации от жителей Сокола, обнаруживших раненых животных.
Тем временем вчера комиссия горсовета по бюджету и муниципальной собственности проголосовала за срочное выделение двух миллионов рублей на отлов собак. На следующей неделе это решение поддержит сессия горсовета и тогда управление главного смотрителя Липецка быстро, без торгов, методом рыночных котировок, найдет подрядчика на контракт по обращению с бродячими животными.
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