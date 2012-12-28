На Соколе расстреляли двух собак. Одна из них была в ошейнике

Полиция проверяет информацию об этом инциденте.

Вчера в соцсетях появился пост липчанки Тамары Павловой о стрельбе в собак.«Сегодня на Соколе где старая автостанция за «Попутчиком» какой то нелюдь стрелял в собак. Пострадали две, одна убита, вторая ранена. Убита домашняя овчарка с ошейником, ее хозяйка пришла, сказала заберет и похоронит. Вторая собачка ранена, тащит заднюю часть, встать не может. Два молодых человека помогли отнести песика в ветклинику, там врач сказал, что стреляли из травмата, пуля прошла навылет. Псу сделали рентген, но на нем ничего не видно что с позвоночником. Надо делать МРТ. Срочно нужна помощь раненой собачке. Машиной, руками, оплатой приема и МРТ. Создана группа помощи в Макс. Присоединяйтесь.Или пишите автору в личку. Также ищем свидетелей происшедшего. Готовим коллективное заявление в полицию. Сегодня собаки, а завтра кто? Может есть у кого то записи с камер или регистратора. Откликнетесь, пожалуйста».Под этой новостью появилось к полудню сегодняшнего дня более 60 комментариев. И не все их них были криками о помощи.«Эти псины ходят там стаями и днем, и ночью, без ошейников, без намордников, и естественно проявляют агрессию: много раз приходилось отбиваться от них. Скорее всего кто-то сам себя спасал от этих волчар (они оч крупные). Если собаколюбам так неймется — берите их к себе домой и содержите по закону, а это постоянное нытье про бедных собачек вызывает в обществе недоумение и раздражение. P.S. я сам люблю животных, много лет назад зимой спас из снежного завала дворняжку щенка и он жил у меня, а еще помогал хозяину умирающей овчарки, возил их, бросив все дела до реанимации», — написал Николай Сапронов.«Вот и я подумала, а почему нет мысли у защитников, что эти собаки кошмарили людей, отлова нет, помощи от нужных организаций ноль. Вот человек и решил вопрос, как смог. Кардинально, но решил. У меня 4 собаки и 3 кота, но мои собаки по улицам не таскаются. И в принципе, за 10 лет(старшему азиату столько), никто из собак ни разу не сбежал из дома и с поводка на прогулке. Я вообще не понимаю вот этого: сбежала собака. Это полностью ответственность хозяина», — подхватила тему Vera Nikolaevna.«Скорее всего так и есть, потому что собаки большие и агрессивные По частному сектору они бегают постоянно. И действительно страшно ходить, дети едут на самокатах или велосипеде, а они кидаются. Для того что бы решить проблему с бездомными животными надо начинать с нерадивых хозяев, как собаки попадают на улицу их выбрасывают вот и надо штрафовать таких хозяев», — это уже Жанна Ли.GOROD48 обратился за комментариями в УМВД РФ по Липецкой области. Нам ответили, что четвертый отдел полиции городского управления МВД организовал проведение проверки информации от жителей Сокола, обнаруживших раненых животных.Тем временем вчера комиссия горсовета по бюджету и муниципальной собственности проголосовала за срочное выделение. На следующей неделе это решение поддержит сессия горсовета и тогда управление главного смотрителя Липецка быстро, без торгов, методом рыночных котировок, найдет подрядчика на контракт по обращению с бродячими животными.