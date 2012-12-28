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729
56 минут назад
12

На Соколе расстреляли двух собак. Одна из них была в ошейнике

Полиция проверяет информацию об этом инциденте.

Вчера в соцсетях появился пост липчанки Тамары Павловой о стрельбе в собак.

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«Сегодня на Соколе где старая автостанция за «Попутчиком» какой то нелюдь стрелял в собак. Пострадали две, одна убита, вторая ранена. Убита домашняя овчарка с ошейником, ее хозяйка пришла, сказала заберет и похоронит. Вторая собачка ранена, тащит заднюю часть, встать не может. Два молодых человека помогли отнести песика в ветклинику, там врач сказал, что стреляли из травмата, пуля прошла навылет. Псу сделали рентген, но на нем ничего не видно что с позвоночником. Надо делать МРТ. Срочно нужна помощь раненой собачке. Машиной, руками, оплатой приема и МРТ. Создана группа помощи в Макс. Присоединяйтесь.
Или пишите автору в личку. Также ищем свидетелей происшедшего. Готовим коллективное заявление в полицию. Сегодня собаки, а завтра кто? Может есть у кого то записи с камер или регистратора. Откликнетесь, пожалуйста».

Под этой новостью появилось к полудню сегодняшнего дня более 60 комментариев. И не все их них были криками о помощи.

«Эти псины ходят там стаями и днем, и ночью, без ошейников, без намордников, и естественно проявляют агрессию: много раз приходилось отбиваться от них. Скорее всего кто-то сам себя спасал от этих волчар (они оч крупные). Если собаколюбам так неймется — берите их к себе домой и содержите по закону, а это постоянное нытье про бедных собачек вызывает в обществе недоумение и раздражение. P.S. я сам люблю животных, много лет назад зимой спас из снежного завала дворняжку щенка и он жил у меня, а еще помогал хозяину умирающей овчарки, возил их, бросив все дела до реанимации», — написал Николай Сапронов.

«Вот и я подумала, а почему нет мысли у защитников, что эти собаки кошмарили людей, отлова нет, помощи от нужных организаций ноль. Вот человек и решил вопрос, как смог. Кардинально, но решил. У меня 4 собаки и 3 кота, но мои собаки по улицам не таскаются. И в принципе, за 10 лет(старшему азиату столько), никто из собак ни разу не сбежал из дома и с поводка на прогулке. Я вообще не понимаю вот этого: сбежала собака. Это полностью ответственность хозяина», — подхватила тему Vera Nikolaevna.

«Скорее всего так и есть, потому что собаки большие и агрессивные По частному сектору они бегают постоянно. И действительно страшно ходить, дети едут на самокатах или велосипеде, а они кидаются. Для того что бы решить проблему с бездомными животными надо начинать с нерадивых хозяев, как собаки попадают на улицу их выбрасывают вот и надо штрафовать таких хозяев», — это уже Жанна Ли.

GOROD48 обратился за комментариями в УМВД РФ по Липецкой области. Нам ответили, что четвертый отдел полиции городского управления МВД организовал проведение проверки информации от жителей Сокола, обнаруживших раненых животных.

Тем временем вчера комиссия горсовета по бюджету и муниципальной собственности проголосовала за срочное выделение двух миллионов рублей на отлов собак. На следующей неделе это решение поддержит сессия горсовета и тогда управление главного смотрителя Липецка быстро, без торгов, методом рыночных котировок, найдет подрядчика на контракт по обращению с бродячими животными.
животные
собаки
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Леночка
5 минут назад
Псы явно были свирепые,если в них стреляли.
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Если
8 минут назад
службы отлова не работают, то спасибо этому человеку, который спас людей от собак
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стою там на остановке
10 минут назад
бросаются на машины, людей облаивают, видимо кто-то решил сам проблему решить, не ждать, когда власти разродятся
Ответить
какого лешего
27 минут назад
"Убита домашняя овчарка с ошейником, ее хозяйка пришла, сказала заберет и похоронит" какого лешего ДОМАШНЯЯ ОВЧАРКА бегала по улице?
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Татьяна Головина
27 минут назад
Когда же ужесточат наказание за живодерство?
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Задолбали
28 минут назад
Серьезно ? Псины агрессивные? Почитайте новости ниже. Агрессивных и невменяемых двуногих куда больше. А то, что в частном секторе собаки на самовыгуле , то это вопрос к хозяевам. Сегодня стреляют в собак прикрываясь благими намерениями, а завтра- в человека. Прецедент был - не так давно писали.
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Гость
28 минут назад
Отпускаете собаку "погулять" - не забудьте попрощаться. А потом ещё и штраф вам выписать за это не мешало бы.
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Елена П.
30 минут назад
Собаки сами по себе не должны в городе гулять.
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Animal planet.
30 минут назад
Лучше бы на свой отлов выделили деньги. На Соколе не стерилизуют своих собак,выпускают их на самовыгул,и подбрасывают щенков к рынку и магазинам. Это как нужно не любить свою собаку, чтобы отпустить ее на самовыгул?
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Житель
39 минут назад
Где же была хозяйка овчарки с ошейником, когда стреляли в ее собаку??? Мало того, что нет собаки, так хозяйку необходимо осудить за потенциальную угрозу жителям...
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