Водитель «Чери» пострадал в столкновении с «Фольксвагеном»

Авария произошла на улице Зои Космодемьянской.

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Сегодня днем на улице Зои Космодемьянской в Липецке произошло столкновение автомобилей «Чери» и «Фольксваген». Ударом «Фольксваген» отбросило к жилым домам.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в данный момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.— В результате столкновения травмы различной степени тяжести получил 38-летний водитель автомобиля «Чери», — уточнили в ведомстве.