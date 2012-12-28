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Происшествия
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сегодня, 16:35
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Водитель «Чери» пострадал в столкновении с «Фольксвагеном»
Авария произошла на улице Зои Космодемьянской.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в данный момент сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.
— В результате столкновения травмы различной степени тяжести получил 38-летний водитель автомобиля «Чери», — уточнили в ведомстве.
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