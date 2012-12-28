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Липецкая вечЁрка: выборы ректора ЛГПУ, обожженные в реанимации, и когда потеплеет
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: выборы ректора ЛГПУ, обожженные в реанимации, и когда потеплеет

Сегодня, 14 мая, выбрали ректора одного из крупнейших вузов региона, в реанимации ожогового центра врачи борются за здоровье двух мужчин, и синоптики рассказали, когда, наконец, потеплеет.

В ЛГПУ сегодня выбирали ректора. Обошлось без сенсаций, этот пост сохранила Нина Федина. За нее проголосовали 65 выборщиков. Ее конкурент — проректор по образовательной деятельности, кандидат философских наук, доцент Анатолий Комков, получил всего один голос.

Нина Федина занимает пост ректора ЛГПУ с 28 августа 2015 года, когда ее назначили приказом министерства образования и науки РФ исполняющей обязанности.

Теперь, в соответствии с регламентом, протокол выборной конференции будет направлен в министерство просвещения РФ, которое выпустит приказ о назначении. 

В реанимации ожогового центра сейчас находятся двое мужчин: 35-летний агрегатчик из Пензы, работавший в Данковском районе, и 34-летний липчанин. Агрегатчик получил  сильнейшие химические ожоги и обморожения 23% тела, когда переливал аммиак. А 34-летний липчанин пострадал   во время сварочных работ в подвале. У него ожоги 15% тела. Врачи борются за их жизни.

В интернете полно шуток по поводу маября и предстоящего июнбря. А в зоопарке из-за холодов вернули в теплые квартиры больших попугаев Ара и Жако.

Сегодня синоптики обнадежили — ночь на 15 мая будет последней, когда столбики термометров могут опуститься ниже 0. Начнется медленное потепление. В середине недели уже будет до +17 градусов тепла.

GOROD48 сегодня поинтересовался у липчан, пострадали ли они как-то от заморозков? Большинство ответили утвердительно.


«Плохая новость. Лучший май за последнее время. Прохлада вещь!» — написал Ваш тренер.

«Ну как пострадали, пару недель температура в квартире 19 градусов. Счет за электричество придет не хилый из-за обогревателя и работающей духовки. Сосед-пенсионер из квартиры сверху газом греется, вот не знаю, рванет или нет. Да и не он один. Мы ж не москвичи, нас не жалко», — пожаловался липчандель.

«Всё равно скор лето, хотя и запаздывает», — оптимистично заметил Александр Н.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается от +13 до +15 градусов.

И обратите внимание, последний звонок в Липецке пройдёт 24 мая, а выпускной — 28 июня.

Фото: ЛГПУ
вечЁрка ЛГПУ
ожоги
погода
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанка
12 минут назад
А почему все молчат и ничего не предпринимают по поводу того, что в детских садах, школах и других учебных заведениях нашего региона, а также в учреждениях здравоохранения температура не поднимается выше 15-16 градусов???
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Человек
27 минут назад
Где вы взяли 19 градусов в квартире?13 градусов в угловой квартире у меня.
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Электорат
сегодня, 20:46
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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