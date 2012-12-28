Липецкая вечЁрка: выборы ректора ЛГПУ, обожженные в реанимации, и когда потеплеет

Сегодня, 14 мая, выбрали ректора одного из крупнейших вузов региона, в реанимации ожогового центра врачи борются за здоровье двух мужчин, и синоптики рассказали, когда, наконец, потеплеет.