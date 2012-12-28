35-летний мужчина из Пензы попал в реанимацию в Липецке с сильнейшими химическими ожогами

Мужчина работал в поле и получил химические ожоги и обморожения от жидкого аммиака.

В областной ожоговый центр поступил 35-летний мужчина, который получил сильнейшие химические ожоги и обморожения 23% тела при работе с аммиаком в поле в Данковском районе.Мужчина из Пензы работает агрегатчиком и приехал в Липецкую область в командировку. Когда он переливал аммиак, сорвало шланг — в результате аммиак попал на кожу.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента — химические ожоги и обморожения туловища, рук, ног, бёдер, промежности.Пациент находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.