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Здоровье
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40 минут назад
35-летний мужчина из Пензы попал в реанимацию в Липецке с сильнейшими химическими ожогами
Мужчина работал в поле и получил химические ожоги и обморожения от жидкого аммиака.
Мужчина из Пензы работает агрегатчиком и приехал в Липецкую область в командировку. Когда он переливал аммиак, сорвало шланг — в результате аммиак попал на кожу.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента — химические ожоги и обморожения туловища, рук, ног, бёдер, промежности.
Пациент находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
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