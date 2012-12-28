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Ректором ЛГПУ переизбрана Нина Федина
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258
49 минут назад
2

Ректором ЛГПУ переизбрана Нина Федина

За действующего ректора проголосовали 65 выборщиков из 66.

Сегодня в Липецком государственном педагогическом университете имени Петра Семенова-Тян-Шанского состоялись выборы ректора. Процедура плановая, руководителя высшего учебного заведения выбирают раз в пять лет.

В списке кандидатов, прошедших аттестацию министерства просвещения России, были двое сотрудников вуза: проректор по образовательной деятельности, кандидат философских наук, доцент Анатолий Комков и ректор, кандидат педагогических наук, доцент Нина Федина.

В результате тайным голосованием ректором переизбрана Нина Федина. Она набрала 65 голосов, ее соперник — один.

Теперь, в соответствии с регламентом, протокол выборной конференции будет направлен в министерство просвещения РФ, которое выпустит приказ о назначении ректора.

Стоит отметить, что пять лет назад Нина Федина и Анатолий Комков также были соперниками. Тогда Федина победила с перевесом в 55 голосов.

Нина Федина занимает пост ректора ЛГПУ с 28 августа 2015 года. В 2016 году на выборах ректора она соперничала с проректором по научной работе Ириной Бурмыкиной, но тогда выборы не состоялись, так как ни одна из кандидаток не набрала больше половины голосов.

Нина Федина окончила Воронежский государственный университет по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы». В 1994-м получила специальность «Дефектолог, учитель-логопед» в Московском государственном открытом педагогическом институте. Работала воспитателем, заведующей детским садом, председателем липецкого департамента дошкольного образования, заместителем директора Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования (Москва), руководителем Центра развития дошкольного образования ОАО «Издательство „Просвещение“ (Москва), проректором по научной работе Елецкого государственного университета.

Фото: ЛГПУ
выборы ректора
ЛГПУ
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Сидоренко
8 минут назад
Очень правильное решение., правильный выбор. Новых успехов в достижении цели на благо Родины. Мои поздравления!
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Поддерживаю
21 минуту назад
Навела порядок, молодец умеет работать
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