Липецкая вечЁрка: подавление четырех БПЛА, ущерб от заморозков и как сэкономить на парковках
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Общество
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23 минуты назад
Тепло придет 16 мая: сегодняшняя ночь станет последней из холодных
«Мы уже сами хотим тепла!», — говорят синоптики.
— Мы уже сами хотим тепла! — сказала Елена Скоробогатова GOROD48 и добавила, что синоптики не видят никаких предпосылок к дальнейшему похолоданию:
— Липецкая область находится в антициклоне, но температура идет на повышение.
Холодных рекордов, подобных зафиксированному в Липецкой области 10 мая, когда температура воздуха опустилась до -4 градусов, синоптики больше не ждут.
Сегодня ночью еще ожидаются заморозки, но для ночи на 16 мая синоптики прогнозируют до +3 градусов. А днем 17 и 18 мая воздух может прогреться до +17, что по меркам нынешнего мая и вовсе жара!
Тем временем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в интервью ТАСС, объяснил причину аномальных майских холодов.
«Именно европейская Россия оказалась как бы воронкой, в которую втягиваются очень холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана. <…> Думаю, что первая декада мая будет самой холодной за всю историю наблюдений. Объясняется это именно тем, что два центра с разными знаками — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — рассказал Роман Вильфанд.
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