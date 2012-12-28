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Здоровье
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сегодня, 12:35
34-летний липчанин оказался в реанимации после проведения сварочных работ в подвале
Врачи борются за его жизнь.
Во время проведения сварочных работ внезапно произошёл то ли взрыв, то ли вспышка пламени. В результате мужчина получил глубокие ожоги рук и лица и ожог дыхательных путей.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, всего пациенту диагностировали ожоги 15% тела. Мужчина находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
Липчанам напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности при проведении опасных работ. Сейчас в реанимации ожогового центра находится ещё один пациент — 35-летний мужчина из Пензы получил сильнейшие ожоги аммиаком.
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