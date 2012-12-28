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Погода в Липецке
44
8 минут назад

В Липецкой области еще одна ночь заморозков

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления, погода будет без существенных осадков. 
Среднесуточные температуры воздуха составят 7-11 градусов тепла, что на 4-7 градусов ниже нормы. 

15 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -2 градусов. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -1 градуса, днем — от +11 до +16 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, на почве заморозки до -1 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.

День 15 мая стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году —– 3 градуса мороза. 

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