В Липецкой области еще одна ночь заморозков

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области высокого атмосферного давления, погода будет без существенных осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-11 градусов тепла, что на 4-7 градусов ниже нормы.



15 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до -2 градусов.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -1 градуса, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, на почве заморозки до -1 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.День 15 мая стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году —– 3 градуса мороза.