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Общество
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52 минуты назад
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Последний звонок пройдёт 24 мая, выпускной — 28 июня
Стали известны даты двух главных праздников выпускников.
Как сообщила пресс-служба правительства Липецкой области, 24 мая состоятся последние звонки для старших классов, а когда учебный год завершится для учеников начальной школы, учебные заведения будут решать на своё усмотрение.
По данным пресс-службы администрации Липецка, на последний звонок планируются обычные праздники в рамках каждой школы, по городу никаких мероприятий не будет. Липчанам напоминают: 24 мая будет запрещена розничная продажа спиртного.
Уже известна и дата общегородского выпускного «Липецкие зори»– 28 июня. Его планируют проводить как обычно – на Соборной площади.
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