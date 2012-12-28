Последний звонок пройдёт 24 мая, выпускной — 28 июня

Стали известны даты двух главных праздников выпускников.

24 мая во всех школах Липецкой области пройдут последние звонки.Как сообщила пресс-служба правительства Липецкой области, 24 мая состоятся последние звонки для старших классов, а когда учебный год завершится для учеников начальной школы, учебные заведения будут решать на своё усмотрение.По данным пресс-службы администрации Липецка, на последний звонок планируются обычные праздники в рамках каждой школы, по городу никаких мероприятий не будет. Липчанам напоминают: 24 мая будет запрещена розничная продажа спиртного.Уже известна и дата общегородского выпускного «Липецкие зори»– 28 июня. Его планируют проводить как обычно – на Соборной площади.