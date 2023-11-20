Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: трое погибших на трассе, упавшая в лифте школьница и замерзшая на улице женщина

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#вечЁрка #ДТП #лифт #похолодание
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Липецкая вечЁрка: трое погибших на трассе, упавшая в лифте школьница и замерзшая на улице женщина

Сегодня, 20 ноября, в аварии на трассе «Дон» погибла мать с двумя детьми, школьница упала вместе с лифтом, и полуголую липчанку с обморожениями привезли в больницу.

На альтернативном участке трассе «Дон», недалеко от поворота к деревне Буевка, сегодня  столкнулись легковой автомобиль «Лада Ларгус», в котором ехала семья с двумя детьми, и грузовик «Исузу».

По данным полиции, в ДТП погибли мать с двумя детьми, а ее мужа-водителя госпитализировали. У спасателей другие сведения: трое погибших, один из них ребенок, двое госпитализированных.

Причиной аварии полицейские называют выезд «Ларгуса» на встречную полосу.


А на дороге Поддубровка-Савицкое водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением и съехал в кювет. В машине находился грудной ребенок. В этом случае все закончилось хорошо, автомобиль вытащили из ловушки сотрудники пожарной части № 3.

— С 1 декабря за летние шины — штраф! В такую метель отложите поездки, которые можно отложить. Не играйте со стихией! Ей все равно яжемать ты или яжеотец! Детей поберегите! — попросил кит.

Странная история произошла в лифте дома на улице Ульяны Громовой. Школьница Дарья возвращалась с прогулки со своей собакой, села в лифт, нажала на кнопку шестого этажа. Лифт сначала поехал, но потом в нем внезапно погас свет, а  девушка почувствовала себя в свободном падении. Закочилось все тем, что лифт остановился на четвертом этаже.

У Даши случился нервный срыв и она почувствовала боль в спине. Начались проблемы и у ее питомца, он с трудом ходит и ест с рук, так как не может наклониться к миске.

На предприятии «Липецк-Лифт» начато служебное расследование. Стоит добавить, что лифт новенький, его заменили во время капитального ремонта, но жильцы дома уже не раз жаловались на странности в его работе.

В областной ожоговый центр привезли липчанку с обморожениями рук и ног, найденную полуголой на улице. Врачи сейчас ее лечат и пытаются найти родственников.

Пациентов с обморожениями теперь прибавится. На улице холодает. Сегодня весь день шел снег. По прогнозам синоптиков, он  должен прекратиться ночью.

— Дай Бог, нас ожидает русская зима с обильными снегопадами и морозами до — 20. Надоели сырые европейские сиротские зимы с постоянным сходом снежного покрова то ли зима, то ли поздняя очень и не разберешь, — написал viad.

Снег с региональных дорог сегодня  счищали 60 единиц техники. А на улицы Липецка в четыре утра вышли 18 пескоразбрасывателей, 17 тракторов, пять малогабаритных машин и два погрузчика. 

Липчанка сегодня упала на площади у Дворца спорта «Звездный» и не смогла подняться. Ее увезли в больницу на скорой.



А в Ельце автомобили два часа не могли заехать на гору улицы Ленина. Сообщили ельчане и о пробке на Лавском мосту, где в снегу буксовали грузовики.


Кстати, на оперативке в правительстве региона мэр Ельца Евгений Боровских сообщил, что 90% магистралей города обработаны противогололёдными материалами и эти работы продолжаются.

Сегодня ночью морозы усилятся до - 8 градусов, а днем в Липецке  до 6 градусов мороза. Берегите себя и одевайтесь теплее.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
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#вечЁрка #ДТП #лифт #похолодание
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Комментарии (3)

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Пенсионер

26 минут назад
Не надо путать : лифт это конструкция включает подвижные и неподвижные элементы и он не может двигаться! А двигается кабина лифта. Также закрываются и открываются двери шахты и двери кабины!
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Электорат

55 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Электорат

55 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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