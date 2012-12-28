После атак БПЛА на Елец и Липецкую область в целом, оперативный штаб готовит обращение в министерство обороны
Происшествия
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сегодня, 09:07
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Взяточник оказался мелким, теперь его будут судить
Мужчина верил, что может легко откупиться от инспектора ГИБДД.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в октябре 2024 года мужчина был задержан за управление транспортным средством без водительского удостоверения. От автоинспектора он попытался откупиться, предложив взятку в 10 тысяч рублей.
Оскорблённый представитель власти дал дулу законный ход и мужчину судили по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ за покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
Становлянский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
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