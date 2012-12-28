Взяточник оказался мелким, теперь его будут судить

Мужчина верил, что может легко откупиться от инспектора ГИБДД.

В Ельце вынесен приговор 31-летнему жителю Становлянского района, который пытался подкупить честного сотрудника ГИБДД.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в октябре 2024 года мужчина был задержан за управление транспортным средством без водительского удостоверения. От автоинспектора он попытался откупиться, предложив взятку в 10 тысяч рублей.Оскорблённый представитель власти дал дулу законный ход и мужчину судили по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ за покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.Становлянский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.