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сегодня, 09:07
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Взяточник оказался мелким, теперь его будут судить

Мужчина верил, что может легко откупиться от инспектора ГИБДД.

В Ельце вынесен приговор 31-летнему жителю Становлянского района, который пытался подкупить честного сотрудника ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в октябре 2024 года мужчина был задержан за управление транспортным средством без водительского удостоверения. От автоинспектора он попытался откупиться, предложив взятку в 10 тысяч рублей.

Оскорблённый представитель власти дал дулу законный ход и мужчину судили по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ за покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Становлянский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Взятка
ГИБДД
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
33 минуты назад
Обалдеть.
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Старлей
44 минуты назад
Во дурак, штраф за езду забытым ву 500р, могут конечно эвакуировать, но это надо быть упоротым болваном. Учите коап и будет вам счастье. А если установил приложение госуслуги авто, то уже проблемма инспектора переходить по куркоду и устанавливать владельца
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Гость
59 минут назад
Кто же вам заголовки пишет... Если бы взяточник оказался крупным, то его бы судить не стали?
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Так и есть
38 минут назад
Чистая правда
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да-уж
54 минуты назад
И. И.и пишет....
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