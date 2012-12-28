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Происшествия
1988
53 минуты назад
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С Добрым утром, Липецк — ночью на улице Первомайской толпа избила мужчину
Четкий удар ногой в голову зафиксировала камера.
Возможно, всё началось с конфликта двух компаний, но в какой-то момент один из участников остается в лежачем положении против нескольких оппонентов. И ему в голову тут же прилетает удар ногой, от которого грузный мужчина, видимо, теряет сознание.
Причины и обстоятельства драки пока неизвестны.
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