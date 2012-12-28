С Добрым утром, Липецк — ночью на улице Первомайской толпа избила мужчину

Четкий удар ногой в голову зафиксировала камера.

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В распоряжении GOROD48 оказалось видео с избиением, которое, по словам очевидцев, произошло вчера около половины десятого вечера на улице Первомайской в Липецке.Возможно, всё началось с конфликта двух компаний, но в какой-то момент один из участников остается в лежачем положении против нескольких оппонентов. И ему в голову тут же прилетает удар ногой, от которого грузный мужчина, видимо, теряет сознание.Причины и обстоятельства драки пока неизвестны.