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1988
53 минуты назад
16

С Добрым утром, Липецк — ночью на улице Первомайской толпа избила мужчину

Четкий удар ногой в голову зафиксировала камера.

В распоряжении GOROD48 оказалось видео с избиением, которое, по словам очевидцев, произошло вчера около половины десятого вечера на улице Первомайской в Липецке.

Возможно, всё началось с конфликта двух компаний, но в какой-то момент один из участников остается в лежачем положении против нескольких оппонентов. И ему в голову тут же прилетает удар ногой, от которого грузный мужчина, видимо, теряет сознание.

Причины и обстоятельства драки пока неизвестны.
Избиение
драка
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
6 минут назад
Есть Закон. Лежачего Не Бьют. Возможно с молодым парнем который пинал лежачего в голову поступят тоже не по закону.
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Ростислав
12 минут назад
Липчанин, смени пластинку, нет такого в ютюбе и никогда не было, включи телевизор и там увидишь откуда молодежь набирается агрессии
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Умник
12 минут назад
Показывают какие крутые идите на ринг выступайте покажите публике какие вы смелые а тут не чего доказывать
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Предложение
15 минут назад
Выпускники оставайтесь здесь , в своем городе , потом , станете участниками подобных видео.
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Кот
17 минут назад
Лежачего пинать любой дурак сможет.
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александр
25 минут назад
ну он сам город Липецк состоит из колхозников если что...
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Липчанин
26 минут назад
Насмотрятся своего Ютуба, и начинают творить дичь.
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дилетант
10 минут назад
ютуб появился в рф в 2007 году, а максимум з\к в млс было в 2002 году -2 млн. человек. обошлись без интернета.
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Тоже мать
28 минут назад
Мужчины, женщины. Взрослые разъярённые люди. А где их дети? Вот это пример для подрастающего поколения! Караул. Правда, дикари.
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Юрик с Мудиловки
30 минут назад
А кто тут прав брат? У кого сила, у того и правда. Или наоборот? У кого правда, у того и сила, только сильный адвокат скажет иначе: " У кого деньги, тот и прав"
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Гость
32 минуты назад
Типичные липчане
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Горыныч
27 минут назад
ПроСто ТипЛипЧиКи
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