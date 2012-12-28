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Происшествия
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59 минут назад
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Два человека погибли в лобовом столкновении «Митсубиси» и «Опеля» в Добринском районе
Госпитализированы трое. Среди них — двое детей.
Госпитализированы и водитель «Опеля» и двое несовершеннолетних находившиеся в этой машине. Все трое госпитализированы.
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