Два человека погибли в лобовом столкновении «Митсубиси» и «Опеля» в Добринском районе

Госпитализированы трое. Среди них — двое детей.

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Страшная авария произошла на участке дороги Добринка — Плавица сегодня вечером около 18.00. Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, на дороге произошло лобовое столкновение «Митсубиси», за рулем которого находился 35-летний водитель, и «Опеля». После удара «Митсубиси», выехавшего, по предварительным данным, на полосу встречного движения, улетел в кювет. Оказался в кювете и «Опель», за рулем которого находился 31-летний водитель. Погиб водитель «Митсубиси» и пассажир «Опеля».Госпитализированы и водитель «Опеля» и двое несовершеннолетних находившиеся в этой машине. Все трое госпитализированы.