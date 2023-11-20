сегодня, 15:34
Три человека, в том числе ребенок, погибли в Елецком районе на трассе «Дон»
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
По данным Главного правления МЧС по Липецкой области, авария произошла около часа дня на 391-м километре альтернативного участка трассы «Дон» у поворота к деревне Буевка Елецкого района. В автомобиле «Лада Ларгус» находилось четыре человека, в том числе двое детей, в «Исузу» — только водитель.
«В аварии три человека погибли, из них один ребёнок, два человека госпитализированы в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н. А. Семашко», — сообщили спасатели.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
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