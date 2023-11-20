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Три человека, в том числе ребенок, погибли в Елецком районе на трассе «Дон»

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#Авария #ДТП
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Три человека, в том числе ребенок, погибли в Елецком районе на трассе «Дон»

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Днем 20 ноября в Елецком районе на альтернативном участке трассы «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Лада Ларгус» и грузовик «Исузу». В аварии три человека погибли и двое пострадали.

По данным Главного правления МЧС по Липецкой области, авария произошла около часа дня на 391-м километре альтернативного участка трассы «Дон» у поворота к деревне Буевка Елецкого района. В автомобиле «Лада Ларгус» находилось четыре человека, в том числе двое детей, в «Исузу» — только водитель.

«В аварии три человека погибли, из них один ребёнок, два человека госпитализированы в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н. А. Семашко», — сообщили спасатели.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области



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#Авария #ДТП
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Комментарии (8)

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Дорожных

22 минуты назад
убийц сажать на 15 лет строгого режима и далее не подпускать к рулю до конца жизни . На дорогах происходит необьявленная война всех против всех , хватит все скидывать на случайность !
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Город 48

23 минуты назад
Очень жаль
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Такса глубоководная.

27 минут назад
Ещё. Довайте не будем расширять дороги. Зачем.
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Виталя

35 минут назад
За это кто-то должен ответить!или опять снег выпал неожиданно.?!
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Николай

37 минут назад
Грузовики "Красное и белое" обычно очень медленно едут. В отличие от Ларгусов, на которых сплошные гонщики за рулем. К чему написал об этом? - Так просто. Поделился ежедневными и многолетними наблюдениями..
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...

49 минут назад
Уважаемые дорожники, снег нужно чистить, а то как всегда насыпим песок в снег и ждём, будет оттепель само все растает.
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липецк1

сегодня, 15:49
зимняя резина это не значит гнать как на летней ....и обязателно не позволять из калеи колесо не выезжало на снег ....сцепление разное и заносит на встречку или в кувет ....за этим надо следить если жить хочешь
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Алекс

сегодня, 15:49
Плакать хочется,царство небесное им.
ответить
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