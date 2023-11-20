Три человека, в том числе ребенок, погибли в Елецком районе на трассе «Дон»

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Днем 20 ноября в Елецком районе на альтернативном участке трассы «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Лада Ларгус» и грузовик «Исузу». В аварии три человека погибли и двое пострадали.

По данным Главного правления МЧС по Липецкой области, авария произошла около часа дня на 391-м километре альтернативного участка трассы «Дон» у поворота к деревне Буевка Елецкого района. В автомобиле «Лада Ларгус» находилось четыре человека, в том числе двое детей, в «Исузу» — только водитель.

«В аварии три человека погибли, из них один ребёнок, два человека госпитализированы в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н. А. Семашко», — сообщили спасатели.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области