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613
23 минуты назад
6

На проспекте 60 лет СССР под колёсами «Ауди» погиб 7-летний мальчик

Полиция разбирается в произошедшем.

ДДТ со смертельным исходом произошло на проспекте 60 лет СССР.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель 1980 г.р. допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика 2018 г.р. По предварительной информации, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
ДТП
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
СССР
3 минуты назад
Ограничить скорость в городе до 60км в час. Эти долбодятлы на своих инотазах по городу как на формуле1. Алё ГАИ где вы есть,вас не днём и не ночью не видно.!!!
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Гость
4 минуты назад
Нечего детей без присмотра оставлять.
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САИ
4 минуты назад
Родителям мальчика надо хорошенько понадавать, почему 7ми летний мальчик дорогу в неположенном месте перебегал?
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Мать
10 минут назад
Я считаю, здесь полностью вина родителей. Где они были? Как допустили попадание 7-летнего ребёнка на проезжую часть с оживлённым движением? Очень много вопросов к ним.
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МАЛИНА ШИП
10 минут назад
Господи! Снова смерть ребёнка! Жизнь ДО и жизнь ПОСЛЕ сразу в двух семьях: в семье погибшего мальчика и в семье водителя, допустившего наезд. Сочувствую!
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Мать
9 минут назад
Родители сами себя наказали, следить надо за детьми!
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