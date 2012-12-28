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Происшествия
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23 минуты назад
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На проспекте 60 лет СССР под колёсами «Ауди» погиб 7-летний мальчик
Полиция разбирается в произошедшем.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель 1980 г.р. допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика 2018 г.р. По предварительной информации, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
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