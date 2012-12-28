На проспекте 60 лет СССР под колёсами «Ауди» погиб 7-летний мальчик

Полиция разбирается в произошедшем.

ДДТ со смертельным исходом произошло на проспекте 60 лет СССР.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель 1980 г.р. допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика 2018 г.р. По предварительной информации, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.