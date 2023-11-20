В Липецкой области днем до -7

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся, лишь ночью 21 ноября пройдет небольшой, местами умеренный снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что на 5-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой, ночью умеренный снег. Ветер северный, 8-13 м/сек. Ночью на улице — от -4 до -9 градусов, днем — от -2 до -7 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -6 до -8 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.



День 21 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 23 градуса мороза.



