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В Липецкой области днем до -7

324
#похолодание
В Липецкой области днем до -7

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся, лишь ночью 21 ноября пройдет небольшой, местами умеренный снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов мороза, что на 5-7 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой, ночью умеренный снег. Ветер северный, 8-13 м/сек. Ночью на улице — от -4 до -9 градусов, днем — от -2 до -7 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -6 до -8 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.

День 21 ноября стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 23 градуса мороза. 

324
#похолодание

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