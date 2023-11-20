Здоровье

47 минут назад

Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице

1453
#обморожение #переохлаждение
6
Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице

Родственники женщины пока не нашлись.

19 ноября в 06:45 в областной ожоговый центр с переохлаждением и обморожениями ног и рук госпитализирована 57-летняя липчанка.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина была найдена на улице полуголой — на ней была ночнушка и мокрая куртка. В больницу её доставили на «Скорой».

Состояние пациентки тяжёлое, она находится в реанимации. Родственники женщины пока не нашлись.
1453
#обморожение #переохлаждение
6

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