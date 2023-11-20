Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице

Родственники женщины пока не нашлись.

19 ноября в 06:45 в областной ожоговый центр с переохлаждением и обморожениями ног и рук госпитализирована 57-летняя липчанка.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина была найдена на улице полуголой — на ней была ночнушка и мокрая куртка. В больницу её доставили на «Скорой».



Состояние пациентки тяжёлое, она находится в реанимации. Родственники женщины пока не нашлись.