Последний звонок прозвенел для 16,5 тысячи школьников области

В Липецке напутственные слова юношам и девушкам говорили губернатор, мэр и депутаты городского Совета.



Одиннадцатый класс окончили 4,5 тысячи ребят и более 12 тысяч — девятый. При этом со школой сегодня попрощались более 10 тысяч учеников: ведь больше половины девятиклассников выбрали обучение в техникумах и колледжах. Многих к такому решению подстегнуло вхождение Липецкой области в пилотный проект по расширению доступности среднего профессионального образования: для получения аттестата выпускникам 9-х классов в этом году достаточно сдать экзамены только по двум обязательным предметам. А вот ребята, которые захотели продолжить обучение в 10 классе, сдают экзамены еще по двум предметам по выбору.Из 4,5 тысячи одиннадцатиклассников области чуть больше половины — около 2,3 тысячи человек заканчивают школы Липецка. Вчера одиннадцатиклассники уже начали сдавать ЕГЭ: прошли экзамены по истории, химии и литературе.Торжественные мероприятия по поводу окончания школы тоже начались ещё накануне — 23 мая на площади Героев состоялась трогательная церемония прощания выпускников школы №14 с кадетским знаменем. Это событие традиционно проходит перед последним звонком у поста №1.Выпускников школы №72 сегодня напутствовал губернатор Игорь Артамонов. Он сообщил, что эта школа станет одиннадцатой по счету в регионе, которые начнут капитально ремонтировать в этом году.

На ремонт школы бюджеты разных уровней выделили более 163 миллионов рублей, 5,5 миллиона рублей — на благоустройство пришкольной территории. Ещё 11 на миллионов рублей для школы будет куплено оборудование

«Абсолютно каждый ребёнок должен гордится своей школой. Создаём для этого все условия: меняем учреждения, делаем их комфортными, яркими, интересными, наполненными. План на этот год — 11 школ. В 2026 году хотим капитально отремонтировать 35 — по нацпроекту «Молодёжь и дети», — сказал Игорь Артамонов.





Ребят из 72-й школы поздравил и депутат городского Совета Игорь Подзоров. Теплые слова от него также услышали выпускники гимназии №64.А к выпускникам и учителям школы №42 пришли председатель горсовета Липецка Евгений Фрай и руководитель областного отделения ДОСААФ Сергей Попов.Среди сегодняшних выпускников дочь мэра Липецка Романа Ченцова Настя. Она окончила девятый классВ школе №18 среди гостей были и. о. директора по экологии и климату ПАО «НЛМК» Сергей Евсеев и депутат горсовета Алексей Харин.На праздничной линейке в гимназии №69 побывал депутат горсовета Михаил Русаков.Депутат горсовета Василий Литовкин поздравлял выпускников, их родителей и педагогов школы №7.У выпускников будет время перевести дух перед ЕГЭ после последнего звонка. Следующий экзамен только во вторник, 27 мая — по математике: как базового, так и профильного уровня.