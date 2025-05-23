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Общество
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сегодня, 19:27
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Последний звонок прозвенел для 16,5 тысячи школьников области
В Липецке напутственные слова юношам и девушкам говорили губернатор, мэр и депутаты городского Совета.
Из 4,5 тысячи одиннадцатиклассников области чуть больше половины — около 2,3 тысячи человек заканчивают школы Липецка. Вчера одиннадцатиклассники уже начали сдавать ЕГЭ: прошли экзамены по истории, химии и литературе.
Торжественные мероприятия по поводу окончания школы тоже начались ещё накануне — 23 мая на площади Героев состоялась трогательная церемония прощания выпускников школы №14 с кадетским знаменем. Это событие традиционно проходит перед последним звонком у поста №1.
Фото пресс-службы мэрии
Выпускников школы №72 сегодня напутствовал губернатор Игорь Артамонов. Он сообщил, что эта школа станет одиннадцатой по счету в регионе, которые начнут капитально ремонтировать в этом году.
Фото пресс-службы правительства области
На ремонт школы бюджеты разных уровней выделили более 163 миллионов рублей, 5,5 миллиона рублей — на благоустройство пришкольной территории. Ещё 11 на миллионов рублей для школы будет куплено оборудование
«Абсолютно каждый ребёнок должен гордится своей школой. Создаём для этого все условия: меняем учреждения, делаем их комфортными, яркими, интересными, наполненными. План на этот год — 11 школ. В 2026 году хотим капитально отремонтировать 35 — по нацпроекту «Молодёжь и дети», — сказал Игорь Артамонов.
Ребят из 72-й школы поздравил и депутат городского Совета Игорь Подзоров. Теплые слова от него также услышали выпускники гимназии №64.
А к выпускникам и учителям школы №42 пришли председатель горсовета Липецка Евгений Фрай и руководитель областного отделения ДОСААФ Сергей Попов.
Среди сегодняшних выпускников дочь мэра Липецка Романа Ченцова Настя. Она окончила девятый класс (фото пресс-службы мэрии).
В школе №18 среди гостей были и. о. директора по экологии и климату ПАО «НЛМК» Сергей Евсеев и депутат горсовета Алексей Харин.
На праздничной линейке в гимназии №69 побывал депутат горсовета Михаил Русаков.
Депутат горсовета Василий Литовкин поздравлял выпускников, их родителей и педагогов школы №7.
У выпускников будет время перевести дух перед ЕГЭ после последнего звонка. Следующий экзамен только во вторник, 27 мая — по математике: как базового, так и профильного уровня.
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