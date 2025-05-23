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сегодня, 19:27
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Последний звонок прозвенел для 16,5 тысячи школьников области

В Липецке напутственные слова юношам и девушкам говорили губернатор, мэр и депутаты городского Совета.

Одиннадцатый класс окончили 4,5 тысячи ребят и более 12 тысяч — девятый. При этом со школой сегодня попрощались более 10 тысяч учеников: ведь больше половины девятиклассников выбрали обучение в техникумах и колледжах. Многих к такому решению подстегнуло вхождение Липецкой области в пилотный проект по расширению доступности среднего профессионального образования: для получения аттестата выпускникам 9-х классов в этом году достаточно сдать экзамены только по двум обязательным предметам. А вот ребята, которые захотели продолжить обучение в 10 классе, сдают экзамены еще по двум предметам по выбору. 
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Из 4,5 тысячи одиннадцатиклассников области чуть больше половины — около 2,3 тысячи человек заканчивают школы Липецка. Вчера одиннадцатиклассники уже начали сдавать ЕГЭ: прошли экзамены по истории, химии и литературе. 

Торжественные мероприятия по поводу окончания школы тоже начались ещё накануне — 23 мая на площади Героев состоялась трогательная церемония прощания выпускников школы №14 с кадетским знаменем. Это событие традиционно проходит перед последним звонком у поста №1.

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Фото пресс-службы мэрии

Выпускников школы №72 сегодня напутствовал губернатор Игорь Артамонов. Он сообщил, что эта школа станет одиннадцатой по счету в регионе, которые начнут капитально ремонтировать в этом году.

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Фото пресс-службы правительства области

На ремонт школы бюджеты разных уровней выделили более 163 миллионов рублей, 5,5 миллиона рублей — на благоустройство пришкольной территории. Ещё 11 на миллионов рублей для школы будет куплено оборудование  

«Абсолютно каждый ребёнок должен гордится своей школой. Создаём для этого все условия: меняем учреждения, делаем их комфортными, яркими, интересными, наполненными. План на этот год — 11 школ. В 2026 году хотим капитально отремонтировать 35  — по нацпроекту «Молодёжь и дети», — сказал Игорь Артамонов. 


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Ребят из 72-й школы поздравил и депутат городского Совета Игорь Подзоров. Теплые слова от него также услышали выпускники гимназии №64.

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А к выпускникам и учителям школы №42 пришли председатель горсовета Липецка Евгений Фрай и руководитель областного отделения ДОСААФ Сергей Попов.

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Среди сегодняшних выпускников дочь мэра Липецка Романа Ченцова Настя. Она окончила девятый класс (фото пресс-службы мэрии).

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В школе №18 среди гостей были и. о. директора по экологии и климату ПАО «НЛМК» Сергей Евсеев и депутат горсовета Алексей Харин.

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На праздничной линейке в гимназии №69 побывал депутат горсовета Михаил Русаков.

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Депутат горсовета Василий Литовкин поздравлял выпускников, их родителей и педагогов школы №7.

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У выпускников будет время перевести дух перед ЕГЭ после последнего звонка. Следующий экзамен только во вторник, 27 мая — по математике: как базового, так и профильного уровня.

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Комментарии (8)

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4 минуты назад
Умные заберут аттестаты и разъедутся кто в Москву кто в Питер. Здесь молодёжи что делать? только спиться в Бархатах и т. д.
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Светлана
15 минут назад
Правильно радость зато наша администрация города Липецка праздник устраивает и гуляния щас не до праздников вы только посмотрите что творится чуть не каждый день красный уровень Бпл атакует Липецк и область ине только к чему все эти показухи а если что-нибудь случится кто интересно будет отвечать за эти все массовые мероприятия ?
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Почему
21 минуту назад
Отменили в 9х классах выпускные после огэ???
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Захар
22 минуты назад
Наконец-то каникулы.
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Что ж
32 минуты назад
На лтз ни одной школы то не посетили? Стыдно?
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Бабушка
33 минуты назад
В добрый путь, ребята! Удачи вам!
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Олега
49 минут назад
Почему к нас нет традиции проводить общегородские последние звонки хотя бы для ребят 9-11 классов с приглашением каких-нибудь хедлайнеров например Асия.
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alex048
сегодня, 19:50
Львиная доля из них поймет, какая это ловушка – взрослая жизнь и насколько жестока судьба. Мне 34, а уже четверых одноклассников нет в живых.
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