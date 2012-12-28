На улице Хорошавина горит квартира

Пожар — на третьем этаже.

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На улице Хорошавина, в доме №21, в квартире на третьем этаже сильный пожар. Пламя вырывается наружу.На месте пожара работают несколько расчетов МЧС.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших нет, пожар тушат 4 отделения, задействована автолестница. Угрозы распространения огня нет.