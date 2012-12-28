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Происшествия
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17 минут назад
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На улице Хорошавина горит квартира
Пожар — на третьем этаже.
На месте пожара работают несколько расчетов МЧС.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пострадавших нет, пожар тушат 4 отделения, задействована автолестница. Угрозы распространения огня нет.
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