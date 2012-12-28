«Металлург» вернул зрителей на трибуны и продолжает побеждать

При рекордной посещаемости за несколько лет липчане довели серию уже до 4-х побед.

«Металлург» всех побеждает, а зрители толпами идут на стадион. Нет, это не ностальгическая картинка из начала 2000-х, а приятная реальность сегодняшнего дня. Руководителям, тренерам и игрокам «Металлурга» удалось вернуть зрителей на трибуны, а это главнейшее достижение. С такой посещаемостью «Металлург» становится одной из популярнейших команд второй лиги, а Липецк - одним из самых футбольных городов центральной России.







Вчера на игру с «Орлом» пришли почти 3 тысячи болельщиков – рекорд посещаемости с тех пор, как команда покинула первую лигу (ФНЛ) в 2022 году. «Сталевары» отблагодарили поклонников уверенной игрой и четвёртой (!) победой подряд – 2:0.





Долматову на этой неделе исполнилось 45 лет, руководство клуба по этому поводу пригласило его из Москвы, куда наш земляк перебрался несколько лет назад. В Липецке Долматов провёл автограф-сессию и сфотографировался с сотней-другой болельщиков.









Приезд легенды - только часть работы по популяризации футбола, которую сейчас ведёт "Металлург"









Соло на барабанах от Дмитрия Хмыза, футбольные конкурсы, призы, подарки, аквагрим - шоу, подобных нынешним, в липецком футболе ещё не было

Защитник Кирилл Донцов по прежнему травмирован, но его в центре обороны опять успешно заменил Илья Коротких – «Металлург» вторую игру подряд оставил ворота в неприкосновенности, а сам Коротких мог отличиться уже в дебюте встречи, но не сумел разобраться, что делать с отскочившим к нему в чужой штрафной мячом.









В нужный момент Коротких до мяча не добрался

В целом липчане вновь превзошли соперника в скорости – как бега, так и мысли, и принятия решений.















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Липчане не ослабляли давление и до перерыва сумели забить ещё, по сути сняв вопросы о победителе. Уже третьей в последних 4-х играх голевой передачей отметился Агеев, а прибежавший со своей половины поля крайний защитник Никита Кононенко пробил «на технику» выше всяких похвал – 2:0.





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Никита Кононенко (в центре)





Второй тайм «Орёл» начал с двойной замены, бросив в бой атакующих игроков – «десятку» Георгий Борисова и Артёма Лукшу, который пару лет назад проходил смотрины в «Металлург».









Но к моментам у ворот Александра Кобзева это не привело. Впрочем, уже и «Металлург» не форсировал события на поле, предпочитая сыграть на удержание счёта. Что ему и удалось.









Во втором тайме "Металлург" продолжал атаковать









Команда Дмитрия Бугакова продолжила движение вверх и поднялась уже на 6-е место в турнирной таблице. В последний день весны 31 мая «Металлург» сыграет в гостях у подмосковных «Химок-2» (14-е место), а затем 7 июля липчане примут дома лидера «Рязань», от которого пока отстают на 6 очков.











«Металлург»: 16.Кобзев. 27.Коротких. 67.Ткачук. 28.Кононенко. 76.Ананьев. 8.Д.Пахомов (к) (4.Горунков, 87). 87.Рощин (91.Кашмин, 76). 14.Гордиенко. 17.Глухов. 31.Гайдук (15.Елизаров, 76). 13.Агеев.





«Орёл»: 75.Земсков. 2.Хмелевской. 45.Пятин. 55.Д.Копылов (8.Меркулов, 85). 69.Черепанов. 6.Лузин (10.Г.Борисов, 46). 22.Ставцев. 21.Якушин (28.Петерсон, 66). 7.Макс.Тарасов (13.Красов, 85). 18.Мальцев (20.Лукша, 46). 9.Г.Гогричиани-мл.





Предупреждения: Коротких, 26. Гайдук, 74. Пахомов, 84 — Д.Копылов, 9. Макс.Тарасов, 62. И.Ставцев, 81.





Судьи В.Харитонов (Казань), Р.Головченко, К.Абросимов (оба Ростов-на-Дону). Резервный судья Я.Сапрыкин (Елец). Инспектор И.Алешин (Волгоград). Делегат П.Попыева (Москва).





Без привета из «золотых времён» липецкого футбола тоже не обошлось. Символический первый удар по мячу в матче сделал Сергей Долматов, один из лучших воспитанников липецкого футбола, игрок славной команды Анатолия Давыдова (Александр Петухов, Денис Жуковский и Ко), которая в 2004 году выбила из Кубка России московский «Спартак».В состав «Металлурга» вернулся после дисквалификации капитан команды Дмитрий Пахомов. Прошлую игру в Обнинске рекордсмен новейшего времени по количеству предупреждений пропустил из-за перебора желтых карточек. Не ушёл с поля без «горчичника» он и на этот раз.Надо было видеть, с какой страстью наша команда в голевой атаке на 35-й минуте отвоевала мяч в центре поля, откуда его доставили на правый край штрафной Сергею Гайдуку. Тот сразу же получил по голеностопу, но решил не выпрашивать пенальти, устоял на ногах и продолжил движение. Однако защитник Иван Ставцев повторно «срубил» липчанина – бесспорный 11-метровый.К мячу подошёл Михаил Агеев и хотя пробил низом так, что вратарь сумел угадать направление полёта мяча, но мяч от его рук всё-таки залетел в сетку ворот – 1:0.1:0 — Агеев, 35 с пен. 2:0 — Кононенко, 45+.24 мая. Липецк. Стадион «Металлург». 2 980 зрителей.