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«Металлург» вернул зрителей на трибуны и продолжает побеждать

При рекордной посещаемости за несколько лет липчане довели серию уже до 4-х побед.

«Металлург» всех побеждает, а зрители толпами идут на стадион. Нет, это не ностальгическая картинка из начала 2000-х, а приятная реальность сегодняшнего дня. Руководителям, тренерам и игрокам «Металлурга» удалось  вернуть зрителей на трибуны, а это главнейшее достижение. С такой посещаемостью «Металлург» становится одной из популярнейших команд второй лиги, а Липецк - одним из самых футбольных городов центральной России.

Вчера на игру с «Орлом» пришли почти 3 тысячи болельщиков – рекорд посещаемости с тех пор, как команда покинула первую лигу (ФНЛ) в 2022 году. «Сталевары» отблагодарили поклонников уверенной игрой и четвёртой (!) победой подряд – 2:0.

Без привета из «золотых времён» липецкого футбола тоже не обошлось. Символический первый удар по мячу в матче сделал Сергей Долматов, один из лучших воспитанников липецкого футбола, игрок славной команды Анатолия Давыдова (Александр Петухов, Денис Жуковский и Ко), которая в 2004 году выбила из Кубка России московский «Спартак».
Долматову на этой неделе исполнилось 45 лет, руководство клуба по этому поводу пригласило его из Москвы, куда наш земляк перебрался несколько лет назад. В Липецке Долматов провёл автограф-сессию и сфотографировался с сотней-другой болельщиков.

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Приезд легенды - только часть работы по популяризации футбола, которую сейчас ведёт "Металлург"

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Соло на барабанах от Дмитрия Хмыза, футбольные конкурсы, призы, подарки, аквагрим - шоу, подобных нынешним, в липецком футболе ещё не было

В состав «Металлурга» вернулся после дисквалификации капитан команды Дмитрий Пахомов. Прошлую игру в Обнинске рекордсмен новейшего времени по количеству предупреждений пропустил из-за перебора желтых карточек. Не ушёл с поля без «горчичника» он и на этот раз.

Защитник Кирилл Донцов по прежнему травмирован, но его в центре обороны опять успешно заменил Илья Коротких – «Металлург» вторую игру подряд оставил ворота в неприкосновенности, а сам Коротких мог отличиться уже в дебюте встречи, но не сумел разобраться, что делать с отскочившим к нему в чужой штрафной мячом.

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В нужный момент Коротких до мяча не добрался

В целом липчане вновь превзошли соперника в скорости – как бега, так и мысли, и принятия решений.

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Надо было видеть, с какой страстью наша команда в голевой атаке на 35-й минуте отвоевала мяч в центре поля, откуда его доставили на правый край штрафной Сергею Гайдуку. Тот сразу же получил по голеностопу, но решил не выпрашивать пенальти, устоял на ногах и продолжил движение. Однако защитник Иван Ставцев повторно «срубил» липчанина – бесспорный 11-метровый.



К мячу подошёл Михаил Агеев и хотя пробил низом так, что вратарь сумел угадать направление полёта мяча, но мяч от его рук всё-таки залетел в сетку ворот – 1:0.



Липчане не ослабляли давление и до перерыва сумели забить ещё, по сути сняв вопросы о победителе. Уже третьей в последних 4-х играх голевой передачей отметился Агеев, а прибежавший со своей половины поля крайний защитник Никита Кононенко пробил «на технику» выше всяких похвал – 2:0.


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Никита Кононенко (в центре)

Второй тайм «Орёл» начал с двойной замены, бросив в бой атакующих игроков – «десятку» Георгий Борисова и Артёма Лукшу, который пару лет назад проходил смотрины в «Металлург».

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Но к моментам у ворот Александра Кобзева это не привело. Впрочем, уже и «Металлург» не форсировал события на поле, предпочитая сыграть на удержание счёта. Что ему и удалось.

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Во втором тайме "Металлург" продолжал атаковать

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Команда Дмитрия Бугакова продолжила движение вверх и поднялась уже на 6-е место в турнирной таблице. В последний день весны 31 мая «Металлург» сыграет в гостях у подмосковных «Химок-2» (14-е место), а затем 7 июля липчане примут дома лидера «Рязань», от которого пока отстают на 6 очков.

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«Металлург» — «Орёл» — 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Агеев, 35 с пен. 2:0 — Кононенко, 45+.

«Металлург»: 16.Кобзев. 27.Коротких. 67.Ткачук. 28.Кононенко. 76.Ананьев. 8.Д.Пахомов (к) (4.Горунков, 87). 87.Рощин (91.Кашмин, 76). 14.Гордиенко. 17.Глухов. 31.Гайдук (15.Елизаров, 76). 13.Агеев.

«Орёл»: 75.Земсков. 2.Хмелевской. 45.Пятин. 55.Д.Копылов (8.Меркулов, 85). 69.Черепанов. 6.Лузин (10.Г.Борисов, 46). 22.Ставцев. 21.Якушин (28.Петерсон, 66). 7.Макс.Тарасов (13.Красов, 85). 18.Мальцев (20.Лукша, 46). 9.Г.Гогричиани-мл.

Предупреждения: Коротких, 26. Гайдук, 74. Пахомов, 84 — Д.Копылов, 9. Макс.Тарасов, 62. И.Ставцев, 81.

Судьи В.Харитонов (Казань), Р.Головченко, К.Абросимов (оба Ростов-на-Дону). Резервный судья Я.Сапрыкин (Елец). Инспектор И.Алешин (Волгоград). Делегат П.Попыева (Москва).

24 мая. Липецк. Стадион «Металлург». 2 980 зрителей.
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (2)

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Мама хоккеиста
42 минуты назад
Старый фанат, нет шансов. Его уже Карпаты выиграли.
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Старый фанат
51 минуту назад
Есть шанс выиграть кубок Стэнли
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