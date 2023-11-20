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сегодня, 09:37

Синоптики: в Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков

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#снегопад
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Синоптики: в Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков
Сегодня может выпасть 16-20% от месячной нормы осадков, рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова. Ожидается, что к вечеру снежный покров достигнет толщины в 6 — 8 миллиметров.

— Липецкая область оказалась под влиянием атмосферных фронтов Южного циклона, — рассказала Елена Скоробогатова.

Синоптики предполагают, что снегопад утихнет только к вечеру. Ночью может еще падать небольшой снег. А во вторник и среду осадков не прогнозируется.

Подобная погода для конца ноября норма. Напомним, это уже второй снегопад в преддверии зимы, первый прошел 26 октября.
7 663
#снегопад
3

Комментарии (7)

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Зоркий

26 минут назад
Ужас то какой, этак за месяц выпадет месячная норма осадков, как убирать?
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Борис

30 минут назад
Вася, тут про снег рассказывают.
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Ассс

36 минут назад
Что прям целый сантиметр снега выпадет?
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Правда

38 минут назад
Разве это снег,выпал бы метра два.
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Мария Соцкова

56 минут назад
Наконец то снег, хоть вечером видно будет во дворах 15-ого района.
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Режим медведя

59 минут назад
Лучше уходить в спячку.
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100 пудов

сегодня, 09:42
Перезимуем.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
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