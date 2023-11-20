Общество
сегодня, 09:37
Синоптики: в Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков
Сегодня может выпасть 16-20% от месячной нормы осадков, рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова. Ожидается, что к вечеру снежный покров достигнет толщины в 6 — 8 миллиметров.
— Липецкая область оказалась под влиянием атмосферных фронтов Южного циклона, — рассказала Елена Скоробогатова.
Синоптики предполагают, что снегопад утихнет только к вечеру. Ночью может еще падать небольшой снег. А во вторник и среду осадков не прогнозируется.
Подобная погода для конца ноября норма. Напомним, это уже второй снегопад в преддверии зимы, первый прошел 26 октября.
— Липецкая область оказалась под влиянием атмосферных фронтов Южного циклона, — рассказала Елена Скоробогатова.
Синоптики предполагают, что снегопад утихнет только к вечеру. Ночью может еще падать небольшой снег. А во вторник и среду осадков не прогнозируется.
Подобная погода для конца ноября норма. Напомним, это уже второй снегопад в преддверии зимы, первый прошел 26 октября.
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