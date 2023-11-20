Общество

56 минут назад

В заснеженном Ельце автомобили не могут въехать на гору улицы Ленина

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#снегопад #гололёд

В сети появилось видео с попытками «штурма» горы водителями.

Автор видео, размещенного в соцсетях, утверждает, что в в Ельце автомобили не могут заехать на гору улицы Ленина два часа. Сообщают ельчане и о пробке на Лавском мосту, где в снегу буксуют грузовики.

По данным синоптиков, 20 ноября территория Липецкой области оказалась под влиянием атмосферных фронтов Южного циклона: в регионе может выпасть 16-20% от месячной нормы осадков. Ожидается, что к вечеру снежный покров достигнет толщины в 6 - 8 миллиметров.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона мэр Ельца Евгений Боровских сообщил, что 90% магистралей Ельца обработаны противогололёдными материалами и эти работы продолжаются.

— Особое внимание – спускам, подъёмам, поворотам, мостам, — рассказал Евгений Боровских.


В ночь на вторник за состоянием дорог в Ельце будут следить 101 уборщик территории, крупная и малогабаритная техника.

Видео правительства Липецкой области
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#снегопад #гололёд

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