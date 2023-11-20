Происшествия

50 минут назад

Липецкая школьница попала в больницу после падения лифта

6 1980
#ЧП #лифт
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Липецкая школьница попала в больницу после падения лифта

В «Липецк-Лифт» утверждают, что такого не может быть даже гипотетически.

Вчера утром 17-летняя Даша пошла выгулять своего бигля Мартина, а возвращаясь домой получила травму. Девушка вошла в подъезд, вызвала лифт, нажала на кнопку своего шестого этажа. Лифт поехал, а потом вдруг в нем внезапно погас свет и Даша, по ее словам, ощутила себя в свободном падении. Инстинктивно она присела, сгруппировалась, начала правой рукой искать на панели кнопку вызова диспетчера. Потом кабину тряхнуло, включился свет и лифт поехал вверх, остановившись на 4-м этаже. Насмерть перепуганная школьница поднялась в квартиру по лестнице.

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— Такой истерики у дочки я не видела никогда! — говорит ее мать Наталья.

Наталья рассказывает о том, что было потом, из детской областной больницы, куда сегодня положили Дашу. Но в травмпункт этой клиники мать и дочь обратились еще вчера, после того как отошедшая от нервного срыва Даша ощутила невыносимую боль в спине — у девушки давно диагностирован сколиоз. Рентген показал, что кости целы, но боль не уходила.

— Госпитализацию ребенку не предложили. Предложили попить нимесил и отправили домой. А сегодня утром боль была так сильна, что Даша кричала, когда травматолог в поликлинике на улице Пушкина просто пальпировал ей спину. Врач предложил нам ложиться в больницу, — рассказала Наталья.

Впрочем, вчера Наталья написала заявление о привлечении виновных к ответственности в третий отдел УМВД РФ по Липецку, а сегодня — в прокуратуру. Такой ход ей подсказал общественник Андрей Трофименков, к которому она обратилась за помощью.

— Новый лифт в нашем доме появился после капремонта. Работает он странностями. Я четыре раза попадала в неприятную ситуацию, когда после входа в кабину в ней гас свет. Если нажимать на кнопки, свет в лифте загорался, но ехать в нем после этого было страшно. А сегодня в такую же ситуацию попал мой отец.

Вчера после произошедшего с Дашей Наталья звонила в ЕДС с сообщением об инциденте, в управляющую компанию «Вариант», в ООО «Липецк-Лифт».

— Самое страшное, что к нам никто даже никто не приезжал. В лифтовой «аварийке» мне сказали, что в этом не было смысла, что был скачок напряжения, и что лифт работает, что он исправен!

А сегодня Наталье позвонил заместитель директора компании «Липецк-Лифт» Максим Куликов и несколько раз заявил ей, что лифты не падают.

Жильцы второго подъезда дома по улице Ульяны Громовой, где случилось несчастье с Дашей, также подтвердили GOROD48 странности в работе лифта.

В свою очередь, мы обратились к гендиректору УК «Вариант» Сергею Малееву. Он сообщил, что узнал о происшествии только сегодня:

— Ситуация странная. Из лифта никого не вызволяли, значит, он не застревал. По словам руководителя компании «Липецк-Лифт» Юрия Сорокина, лифт новый, после капремонта. Если бы он упал, то сработали бы уловители.

Юрий Сорокин рассказал GOROD48 о начале служебного расследования инцидента. То, что случилось, для него загадка:

— Лифт технически исправен. Так не бывает, чтобы кабина упала, а потом поехала снова!

P.S. Проблемы со здоровьем, по словам мамы школьницы, и у Мартина. Он плохо ходит и его трясет. Ест с рук, так как не может наклониться к миске.
6 1980
#ЧП #лифт
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Комментарии (6)

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Сосед по этажу

15 минут назад
так это женщина по фамилии на букву С, неадекватная, у нее то лифт падает, то трубы в квартире текут, а по факту проблемы с психикой у дамочки, везде ходил и жалобы составляет на несуществующие проблемы! Кажись, это не нормально...
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Гость

20 минут назад
Гость, а у нас во 2 подъезде! этого же дома! постоянно лифт падает! ну как падает.. Его резко туда сюда дергает.. сколько раз уже обращались и ничего!
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Город 48)))

21 минуту назад
Новый! ...После кап.ремонта)))
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Лифтер

22 минуты назад
Все очень странно в этой истории. Лифты действительно падают только при обрыве троса, но срабатывают уловители, а так, что бы лифт начал свободно падать, потом остановится, а затем поехать на назначенный этаж- это фантастика. А если аномалии в работе проявляются, то они уже никуда не исчезают, а тут лифт то нормально работает, то аномально. Современные лифты так не работают, там куча систем безопасности для сохранения жизни и здоровья пассажиров.
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Антон п.

25 минут назад
Опять УК вариант и ее директор Малеев. Когда же ему запретят работать? Вопрос к мэрии
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Гость

42 минуты назад
А дом номер какой на Громовой?У нас в 7 доме ,4 подъезд тоже свет пропал в лифте
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