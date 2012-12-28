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Происшествия
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39 минут назад
Для Ельца и Елецкого района объявлена новая угроза атаки БПЛА
В городе звучат сирены.
Таким образом город воинской славы третьи сутки под угрозой ударов дронов ВСУ.
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