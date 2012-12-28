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699
39 минут назад

Для Ельца и Елецкого района объявлена новая угроза атаки БПЛА

В городе звучат сирены.

Как сообщают экстренные службы в Ельце и Елецком районе введен красный уровень угрозы.

Таким образом город воинской славы третьи сутки под угрозой ударов дронов ВСУ. 
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