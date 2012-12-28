На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

26 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – без холодной воды временно останутся жители восьми улиц, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, № 164 по улице Тельмана, № 2 на площади Театральной.





Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Гагарина, 84, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.





26 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 21/1, 22, 24 по улице Мичурина, №3 33, 35 по улице Орджоникидзе, № 37 по улице Котовского, №№ 16, 25, 30, 31 по улице Неделина, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 по улице Нагорной, №3 3, 5 в переулке Нагорном, №3 32, 33 по улице Игнатьева, №№ 38, 53 по улице Каменный Лог, также улицы Крылова, Демократическую, Производственную, Римского-Корсакова.



С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах №№ 1, 3 по улице Октябрьской.