Ночью в липецком небе был уничтожен беспилотник

Атакам подверглись несколько областей России.

Министерство обороны отчиталось, что ночью в небе над Липецкой областью был уничтожен один БПЛА, точное место его ликвидации не сообщается.По данным ведомства, 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего дронов ликвидировали в небе над Тульской областью – 16.