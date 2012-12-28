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26 минут назад

Ночью в липецком небе был уничтожен беспилотник

Атакам подверглись несколько областей России.

Министерство обороны отчиталось, что ночью в небе над Липецкой областью был уничтожен один БПЛА, точное место его ликвидации не сообщается.

По данным ведомства, 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего дронов ликвидировали в небе над Тульской областью – 16.
БПЛА
воздушная опасность
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