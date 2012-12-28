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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Температура в Липецке в понедельник будет близка к рекордным значениям

Первый день недели выдастся во всех смыслах жарким.

По прогнозу липецкого гидрометеоцентра, ближайшей ночью температура в регионе составит 12-17 градусов.

Понедельник выдастся жарким во всем смыслах: воздух на улице прогреется до 27-29 градусов.

Осадки не ожидаются, немного сбивать жару будет лишь юго-зарядный ветер, который днём достигнет 9-14 метров в секунду.

В Липецке температура ночью составит 12-14 градусов, днём 26-28 градусов, будет также сухо, как и везде. Давление существенно не изменится – 749 миллиметров ртутного столба.

Ближайшие температурные значения близки к рекордным за всю историю наблюдений. Самым жарким 26 мая было в 2015 году, когда воздух раскалился до 31 градуса – всего на три градуса меньше, чем ожидают завтра. Самым холодным 26-й день мая выдался в 1955 году, когда столбик поднялся лишь на 1 градус выше нуля.
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Комментарии (1)

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Снежок
21 минуту назад
Рано радуетесь, рекордсмены. Я вас ещé в июне порадую
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