Температура в Липецке в понедельник будет близка к рекордным значениям

Первый день недели выдастся во всех смыслах жарким.

По прогнозу липецкого гидрометеоцентра, ближайшей ночью температура в регионе составит 12-17 градусов.Понедельник выдастся жарким во всем смыслах: воздух на улице прогреется до 27-29 градусов.Осадки не ожидаются, немного сбивать жару будет лишь юго-зарядный ветер, который днём достигнет 9-14 метров в секунду.В Липецке температура ночью составит 12-14 градусов, днём 26-28 градусов, будет также сухо, как и везде. Давление существенно не изменится – 749 миллиметров ртутного столба.Ближайшие температурные значения близки к рекордным за всю историю наблюдений. Самым жарким 26 мая было в 2015 году, когда воздух раскалился до 31 градуса – всего на три градуса меньше, чем ожидают завтра. Самым холодным 26-й день мая выдался в 1955 году, когда столбик поднялся лишь на 1 градус выше нуля.