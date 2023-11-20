Общество
34 минуты назад
Региональные дороги очищают от снега около 60 единиц техники
Нормативное время, за которое дороги должны быть очищены – 4-6 часов после окончания осадков.
Внесение противогололедных материалов на дорогах Липецкой области начали с 7 утра. Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, первыми на посыпку вышли Воловский и Усманский районы. Сейчас на региональных дорогах по области задействованы около 60 единиц техники. Напомним, ранее администрация Липецка сообщила, что в областном центре обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами началась в 4 утра. Для обработки дорог используются 18 пескоразбрасывателей, тротуары чистят семь тракторов и пять малогабаритных машин.
Проезжую часть сначала посыпают песко-соляной смесью, затем, спустя время, счищают накопившуюся снежную кашу. Нормативное время, за которое дороги должны быть очищены – 4-6 часов после окончания осадков.
Сообщить о проблемах или узнать о состоянии региональных проездов можно в диспетчерской службе Дорожного агентства Липецкой области по телефону: (4742) 22-04-10. В Липецке – по телефону диспетчерской службы управления благоустройства: 57-97-20.
Снегопад, по прогнозу синоптиков, продолжится до вечера. В Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков.
Проезжую часть сначала посыпают песко-соляной смесью, затем, спустя время, счищают накопившуюся снежную кашу. Нормативное время, за которое дороги должны быть очищены – 4-6 часов после окончания осадков.
Сообщить о проблемах или узнать о состоянии региональных проездов можно в диспетчерской службе Дорожного агентства Липецкой области по телефону: (4742) 22-04-10. В Липецке – по телефону диспетчерской службы управления благоустройства: 57-97-20.
Снегопад, по прогнозу синоптиков, продолжится до вечера. В Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков.
Вася
Любопытный