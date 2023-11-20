Общество

34 минуты назад

Региональные дороги очищают от снега около 60 единиц техники

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#дорога #снег
Региональные дороги очищают от снега около 60 единиц техники

Нормативное время, за которое дороги должны быть очищены – 4-6 часов после окончания осадков.

Внесение противогололедных материалов на дорогах Липецкой области начали с 7 утра. Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, первыми на посыпку вышли Воловский и Усманский районы. Сейчас на региональных дорогах по области задействованы около 60 единиц техники. Напомним, ранее администрация Липецка сообщила, что в областном центре обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами началась в 4 утра. Для обработки дорог используются 18 пескоразбрасывателей, тротуары чистят семь тракторов и пять малогабаритных машин.

Проезжую часть сначала посыпают песко-соляной смесью, затем, спустя время, счищают накопившуюся снежную кашу. Нормативное время, за которое дороги должны быть очищены – 4-6 часов после окончания осадков.

Сообщить о проблемах или узнать о состоянии региональных проездов можно в диспетчерской службе Дорожного агентства Липецкой области по телефону: (4742) 22-04-10. В Липецке – по телефону диспетчерской службы управления благоустройства: 57-97-20.

Снегопад, по прогнозу синоптиков, продолжится до вечера. В Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков.
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#дорога #снег

Комментарии (2)

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Вася

5 минут назад
Самое главное создать видимость уборки,а остальное всё как всегда.
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Любопытный

14 минут назад
60 единиц техники на Липецкую область? Это, как совочком копать котлован под ТЦ!
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