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Происшествия
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23 минуты назад
В Долгоруковском районе в пруду утонул подросток
На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.
На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, медики, спасатели на водных объектах.
В 19:45 тело подростка достали из воды.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства гибели подростка. После завершения всех необходимых процедур тело будет направлено в морг города Ельца, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
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