В Долгоруковском районе в пруду утонул подросток

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

24 мая в 17:22 в службу ЕДДС Долгоруковского района поступило сообщение о том, что в необорудованном для купания месте на пруду близ села Екатериновка утонул подросток.На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, медики, спасатели на водных объектах.В 19:45 тело подростка достали из воды.В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства гибели подростка. После завершения всех необходимых процедур тело будет направлено в морг города Ельца, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.