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23 минуты назад

В Долгоруковском районе в пруду утонул подросток

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

24 мая в 17:22 в службу ЕДДС Долгоруковского района поступило сообщение о том, что в необорудованном для купания месте на пруду близ села Екатериновка утонул подросток.

На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, медики, спасатели на водных объектах. 

В 19:45 тело подростка достали из воды.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства гибели подростка. После завершения всех необходимых процедур тело будет направлено в морг города Ельца, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
происшествия на воде
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