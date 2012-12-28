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27 минут назад
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Опечатка в документе: если имя написали с ошибкой

Паспорт, свидетельство о рождении, браке, медицинский полис, диплом об окончании института, трудовая книжка, водительские права – если все эти документы принадлежат одному человеку, значит, его имя в бумагах должно быть единым.

Но иногда в оформление одного из документов вкрадывается маленькая, но досадная ошибка – Наталья превращается в Наталию, Данил в Даниила, отчество Евгеньевич меняется на Евгениевич, а фамилия Кириллов теряет одну из двух «л».

Неправильное написание одной буквы в фамилии, имени, отчестве в документе – не самый редкий случай. Чаще всего ошибки связаны с использованием таких букв, как «е» и «ё», «и» и «й», двух или одной буквы «л» и «н». Их могут допустить при оформлении трудновыговариваемых имен и фамилий, дополнительную букву могут вставить или убрать, что называется, по инерции, могут ошибиться также в дате и месте рождения, сведениях о родителях. Например, родители были зарегистрированы как «Семеновы», а ребенка оформили с фамилией «Семёнов».

К каким неприятностям приводят ошибки в документах

В обычной жизни такие расхождения не вызывают проблем: будет ли Наташа по паспорту Натальей или Наталией. Но последствия от подобных описок проявляются, как только гражданин обращается в какой–либо орган и предоставляет кроме паспорта другие документы. Наиболее чувствительными сферами оказываются начисление пенсий – если различаются имена в паспорте и трудовой книжке, подтверждение права собственности на своё имущество как при первичной регистрации, так и при вступлении в наследство. Если мать захочет оформить дарственную на сына, но ее имя записано по-разному в паспорте и свидетельстве о рождении ребенка, сыну, скорее всего, придется оплатить налог. Из-за путаницы в документах могут отказать в оформлении социальных льгот.

При оформлении билетов на поезд или самолет ошибка в имени может привести к отказу в посадке – не всегда проводники идут навстречу.

Если ошибка прокралась в документ

Если гражданин, в чей личный документ закралась неточность, жив, а учреждение, допустившее ошибку, продолжает функционировать, то сначала нужно попытаться исправить ошибку в документе через этот орган, подав соответствующее заявление. Например, неверно написан день рождения или одна из букв имени в документах ЗАГС – свидетельстве о рождении, о браке, о разводе: стоит обратиться в это учреждение. Для замены паспорта следует обратиться в территориальное подразделение МВД или в МФЦ. Если неточная запись обнаружена в трудовой книжке, ее исправление производится по месту работы, где была внесена соответствующая запись – этот вариант проще. Если работодатель, который допустил ошибку, прекратил свою деятельность, то принадлежность документа удостоверяется в судебном порядке.

В некоторых случаях административные органы не могут внести изменения, - например, ЗАГС не получил ответ на запрос об уточнении данных от ЗАГСа из другой страны, - тогда нужно идти в суд. Вместе с заявлением потребуется приложить копию документа с ошибкой, обращение в соответствующий орган с требованием устранить неточность добровольно и письменный отказ (это свидетельствует, что вы в досудебном порядке пытались решить проблему), копии документов с корректными данными.

Если владелец документа с ошибкой умер и (или) орган, выдавший этот документ, ликвидирован, - вам прямая дорога в суд. Установление родства необходимо при вступлении в наследство, оформлении пенсии по потере кормильца. Если наследники не могут оформить наследство из-за ошибок в имени, фамилии, отчестве, то им нужно доказать родственную связь с наследодателем. Для этого потребуется подать заявление об установлении родственных отношений - дело будет рассматриваться в случае, когда нельзя доказать родство с умершим другими способами. Также подается заявление о внесении изменений в запись акта гражданского состояния, если в документах были ошибки, например, неверно указан год рождения, появилась опечатка в имени.

Как свести риск ошибки к минимуму

Стоит запомнить, что когда вам дают заполненные с ваших слов документы и просят посмотреть, всё ли правильно, нужно действительно посмотреть и внимательно прочитать всё. Это касается и ситуации выдачи/замены паспорта (пожалуй, даже в первую очередь). Если заключаете юридический договор, проверьте, нет ли ошибок в имени – если дело дойдет до спора, оппонент может использовать опечатку как возможность оспорить, например, возврат долга. Внимательно просматривайте междугородние, железнодорожные и авиабилеты: лучше потерять десять минут на сверку данных – имени и сведения из паспорта, дату отъезда, и без проблем попасть на забронированный рейс. Получаете диплом об окончании вуза, свидетельство о браке или рождении ребенка – эмоции на время должны уступить место холодному рассудочному сканированию документа. Сообщайте сразу на месте, если обнаружили опечатку или неверно указанную дату. Так, если ваше ФИО неверно написано в паспорте, то сотрудник, выдающий вам документ, обязан принять его на исправление бесплатно, если ошибка обнаружилась при вручении, если заметили опечатку позже, то придется заплатить пошлину за замену документа. Кроме того, потребуется документ, содержащий верные сведения, который будет являться основанием для замены паспорта.
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