Общество

сегодня, 09:12

Городские дороги обрабатывают с четырех утра

11 585
#снегопад
1
Городские дороги обрабатывают с четырех утра

Бригады управления благоустройства посыпают дороги  и тротуары пескосоляной смесью и технической солью.

В четыре утра началась обработка дорог и тротуаров Липецка противогололедными материалами, сообщает администрация города. Для обработки дорог используются 18 пескоразбрасывателей, тротуары чистят семь тракторов и пять малогабаритных машин.

Еще десять тракторов и два погрузчика в ближайшее время выйдут на расчистку дорог. 

— В зависимости от погодных условий управление примет решение о привлечении дополнительной спецтехники, — сообщает мэрия.

11 585
#снегопад
1

Комментарии (11)

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О как

13 минут назад
Странно. С Октябрьского по Правобережный районы с 7 часов не было встречено ни 1 единицы спецтехники, что верно - снега то не было! Снег пошел около 7:30, в 9:12 на Огороде48 начинают втирать, что кто-то без повода выгнал (якобы) технику в 4 утра? Повод обратиться в органы для решения вопроса "с фига и нафига"?
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с

33 минуты назад
что они обрабатывают с 4 утра ,если снег пошёл в 8 утра
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Пешеход

41 минуту назад
Теперь трактористы списывать и воровать солярку будут ещё больше !
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Гость

48 минут назад
Врут и не краснеют.
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кит

52 минуты назад
Не сыпь мне соль на рану,а песко-соляную смесь на дорогу !
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смотритель зоопарка

56 минут назад
да сколько можно врать, не сыпят у нас соль, только песок....
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Ух ты!

сегодня, 09:44
Начали обрабатывать, но не обработали. На дорогах накатанная наледь на колее.
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Гость

сегодня, 09:41
Едут трактора 4 штуки а кошки и метал даже не опущены, это они так солянку и статистику что убегают продвигают.
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аналитик

сегодня, 09:41
Хоть бы не смешили . что обрабатывать начали в 4 утра в 6 часов утра снег еще не шел . что вы там обрабатывали с 4 утра непонятно ?
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Опять

сегодня, 09:24
зима пришла нежданно
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