Общество
сегодня, 09:12
Городские дороги обрабатывают с четырех утра
Бригады управления благоустройства посыпают дороги и тротуары пескосоляной смесью и технической солью.
В четыре утра началась обработка дорог и тротуаров Липецка противогололедными материалами, сообщает администрация города. Для обработки дорог используются 18 пескоразбрасывателей, тротуары чистят семь тракторов и пять малогабаритных машин.
Еще десять тракторов и два погрузчика в ближайшее время выйдут на расчистку дорог.
— В зависимости от погодных условий управление примет решение о привлечении дополнительной спецтехники, — сообщает мэрия.
Еще десять тракторов и два погрузчика в ближайшее время выйдут на расчистку дорог.
— В зависимости от погодных условий управление примет решение о привлечении дополнительной спецтехники, — сообщает мэрия.
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