Городские дороги обрабатывают с четырех утра

Бригады управления благоустройства посыпают дороги и тротуары пескосоляной смесью и технической солью.





В четыре утра началась обработка дорог и тротуаров Липецка противогололедными материалами, сообщает администрация города. Для обработки дорог используются 18 пескоразбрасывателей, тротуары чистят семь тракторов и пять малогабаритных машин.



Еще десять тракторов и два погрузчика в ближайшее время выйдут на расчистку дорог.



— В зависимости от погодных условий управление примет решение о привлечении дополнительной спецтехники, — сообщает мэрия.



