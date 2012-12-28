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Дмитрий Бугаков: «Мы правильно отреагировали на неудачи в первых турах и футбол нас вознаградил»
Спорт
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21 минуту назад
Дмитрий Бугаков: «Мы правильно отреагировали на неудачи в первых турах и футбол нас вознаградил»
Пресс-конференция главных тренеров.
- Заслуженно победили, хотя провели два разных тайма, - отметил он. - В первом доминировали, второй немного не получился, инициатива немного перешла к «Орлу», мы пытались сыграть на быстрых ответных атаках. Создали некоторые моменты. Радует, что вторую игру подряд нам удалось сзади сыграть «на ноль».
Коснулся Бугаков и того, как команда сумела прийти в себя после неудачного старта.
- Мы очень правильно отреагировали на неудачи в первых турах, - сказал тренер. – Продолжали добросовестно работать, не опускали руки. В итоге футбол нас отблагодарил. Мы никогда не были равнодушными и сегодня тоже отдали много сил и эмоций для этой победы.
Главный тренер «Орла» Евгений Поляков считает, что результат игры определило индивидуальное мастерство футболистов.
- 31-й номер Липецка (Сергей Гайдук, прим.) не побоялся взять игру на себя в нашей штрафной, в итоге заработал пенальти, - отметил наставник. – Нам как раз и не хватало таких смелых действий.
«Металлург» поднялся на 6-е место, одержав 4-ю победу кряду. Следующий матч в гостях у «Химок-2» 31 мая, а затем 5 июня «сталевары» примут дома лидера «Рязань».
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