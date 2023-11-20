Липчанка упала на площадке для катка и не смогла встать — её увезли на «скорой»

Женщину доставили в травмпункт.

По сообщению наших читателей, сегодня утром у Дворца спорта «Звездный» на площадке для катка долгое время лежал человек.



«Что с ним случилось — неизвестно, может, поскользнулся или стало плохо. Скорая приехала и забрала. Если есть возможность, выясните, что с ним произошло», — говорилось в обращении в редакцию.



Как рассказал GOROD48 главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский, около 10 утра с площади от ДС «Звёздый» бригада «Скорой помощи» забрала 50-летнюю женщину. Она упала на скользкой дороге и получила травмы. Женщину доставили в травматологию городской больницы №3 «Свободный сокол».