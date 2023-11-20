Здоровье

сегодня, 14:11

Липчанка упала на площадке для катка и не смогла встать — её увезли на «скорой»

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#скорая помощь #травмпункт
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Липчанка упала на площадке для катка и не смогла встать — её увезли на «скорой»

Женщину доставили в травмпункт.

По сообщению наших читателей, сегодня утром у Дворца спорта «Звездный» на площадке для катка долгое время лежал человек.

«Что с ним случилось — неизвестно, может, поскользнулся или стало плохо. Скорая приехала и забрала. Если есть возможность, выясните, что с ним произошло», — говорилось в обращении в редакцию.

Как рассказал GOROD48 главный врач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский, около 10 утра с площади от ДС «Звёздый» бригада «Скорой помощи» забрала 50-летнюю женщину. Она упала на скользкой дороге и получила травмы. Женщину доставили в травматологию городской больницы №3 «Свободный сокол».
4 1505
#скорая помощь #травмпункт
3

Комментарии (4)

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Житель

12 минут назад
Прибавьте еще пенсионный возраст
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Сергей

27 минут назад
Тю-тю, ну да, логично, нечего общественные пространства топтать...... Не для этого сделаны.
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Тю-тю

39 минут назад
Сама виновата нечего было там проходить умный в гору не пойдет умный гору обойдёт не зря ведь так говорят
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Сергей

57 минут назад
В смысле на площадке для катка? Площадка это если огорожена, и именно для катания, а так это общественное пространство.
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