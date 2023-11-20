«Водитель «Ларгуса» выехал на встречную полосу»: полицейские устанавливают обстоятельства аварии с тремя погибшими

Личности погибших устанавливаются.

Полиция сообщила первые данные об аварии, произошедшей сегодня в Елецком районе на 391-м километре альтернативного участка трассы «Дон», где около часа дня столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик «Исузу» Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии три пассажира отечественного автомобиля погибли, а водитель госпитализирован.Напомним, по данным МЧС, среди погибших в столкновении «Лады Ларгус» и грузовика «Исузу» есть ребенок.

«В аварии три человека погибли, из них один ребёнок, два человека госпитализированы в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н. А. Семашко», — сообщили спасатели.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавшего в аварии, а также обстоятельства и причины ДТП.