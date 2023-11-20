Происшествия

22 минуты назад

«Водитель «Ларгуса» выехал на встречную полосу»: полицейские устанавливают обстоятельства аварии с тремя погибшими

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#авария #ДТП

Личности погибших устанавливаются.

Полиция сообщила первые данные об аварии, произошедшей сегодня в Елецком районе на 391-м километре альтернативного участка  трассы «Дон», где около часа дня столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик «Исузу».

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии три пассажира отечественного автомобиля погибли, а водитель госпитализирован.

Напомним, по данным МЧС,  среди погибших в столкновении «Лады Ларгус» и грузовика «Исузу» есть ребенок.

«В аварии три человека погибли, из них один ребёнок, два человека госпитализированы в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н. А. Семашко», — сообщили спасатели.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавшего в аварии, а также обстоятельства и причины ДТП.


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#авария #ДТП

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