22 минуты назад
«Водитель «Ларгуса» выехал на встречную полосу»: полицейские устанавливают обстоятельства аварии с тремя погибшими
Личности погибших устанавливаются.
Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. В результате аварии три пассажира отечественного автомобиля погибли, а водитель госпитализирован.
Напомним, по данным МЧС, среди погибших в столкновении «Лады Ларгус» и грузовика «Исузу» есть ребенок.
«В аварии три человека погибли, из них один ребёнок, два человека госпитализированы в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н. А. Семашко», — сообщили спасатели.На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавшего в аварии, а также обстоятельства и причины ДТП.