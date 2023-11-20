Происшествия

сегодня, 14:11

Спасатели вытащили из кювета автомобиль семьи с грудным ребенком

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#авария #ДТП #снегопад
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Спасатели вытащили из кювета автомобиль семьи с грудным ребенком

31-летний водитель «Шевроле Ланос» на правился с управлением.

В Усманском районе сотрудники областного управления государственной противопожарной спасательной службы пришли на помощь семье с грудным ребенком, которая на машине вылетела в кювет.

«Инцидент произошел днем 20 ноября на автодороге Поддубровка-Савицкое. 31-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с погодными условиями и съехал в кювет.  Прибывшие на место ДТП сотрудники пожарной части № 3 с помощью специального троса вернули машину на проезжую часть», — рассказали в УГПСС.

Дорожное движение сегодня осложняет снегопад. По прогнозу синоптиков, он закончится только к вечеру. За это время в Липецкой области может выпасть от 16 до 20% месячной нормы осадков.

Фото: пресс-службы УГПСС по Липецкой области
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#авария #ДТП #снегопад
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Комментарии (2)

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кит

46 минут назад
С 1 декабря за летние шины -штраф !В такую метель отложите поезки,которые можно отложить,не играйте со стихией !Ей все равно яжемать ты или яжеотец !Детей поберегите !
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МОСКОВКА

52 минуты назад
На зимних шинах экономят, купят хлам и понтуются на летних шинах, а опыта как у синички мозгов!!!
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