Спасатели вытащили из кювета автомобиль семьи с грудным ребенком

31-летний водитель «Шевроле Ланос» на правился с управлением.

В Усманском районе сотрудники областного управления государственной противопожарной спасательной службы пришли на помощь семье с грудным ребенком, которая на машине вылетела в кювет.



«Инцидент произошел днем 20 ноября на автодороге Поддубровка-Савицкое. 31-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с погодными условиями и съехал в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники пожарной части № 3 с помощью специального троса вернули машину на проезжую часть», — рассказали в УГПСС.



Дорожное движение сегодня осложняет снегопад. По прогнозу синоптиков, он закончится только к вечеру. За это время в Липецкой области может выпасть от 16 до 20% месячной нормы осадков.



Фото: пресс-службы УГПСС по Липецкой области

