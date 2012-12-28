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Происшествия
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сегодня, 18:26
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Столкновение беспилотников в небе над Липецкой областью сняли рыбаки
БПЛА сцепились крыльями и упали на землю.
Видео сняли рыбаки, над которыми пролетали беспилотники. Судя по записи, один дрон снизился и задел второй, после чего оба рухнули и взорвались.
Напомним, БПЛА атакуют Липецкую область с 20-го мая. За это время, по данным Минобороны РФ, в регионе перехвачены шесть беспилотников самолетного типа.
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