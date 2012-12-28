Столкновение беспилотников в небе над Липецкой областью сняли рыбаки

БПЛА сцепились крыльями и упали на землю.

В вашем браузере отключен JavaScript

В небе над Липецкой области столкнулись два БПЛА самолетного типа.Видео сняли рыбаки, над которыми пролетали беспилотники. Судя по записи, один дрон снизился и задел второй, после чего оба рухнули и взорвались.Напомним, БПЛА атакуют Липецкую область с 20-го мая. За это время, по данным Минобороны РФ, в регионе перехвачены шесть беспилотников самолетного типа.